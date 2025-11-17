В "Мрії" появился новый раздел: как в два клика найти кружок для ребенка по интересам
В приложении "Мрия" запустили новый раздел "Позашкілля", где родители могут найти кружки и секции по интересам или ближайшей локацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
В образовательную экосистему уже добавили более 6 тысяч кружков, собранных совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры. Среди доступных активностей - спорт, рисование, наука, музыка, танцы, программирование, фотография, рукоделие, скаутинг и пласт. Каждый кружок имеет карточку с описанием, контактами и важными деталями
Родители могут выбирать бесплатные или платные занятия рядом с домом, а также онлайн-занятия для дистанционного обучения. Сообщают, что вскоре в "Мрии" появится возможность записывать детей на кружки и отслеживать их в расписании дня.
Также планируют запустить рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта, которая будет подбирать кружки в соответствии с интересами каждого ребенка, что поможет семьям быстрее находить интересные активности, а школам - представить кружки и группы продленного дня в едином цифровом пространстве.
Напомним, в прошлом году в Украине начали тестирование школьного приложения "Мрия". Через него ученики могут просматривать оценки, домашние задания и другую учебную информацию. С апреля 2025 года подать заявку на внедрение "Мрії" могут все украинские школы. Правительство также планирует расширить функционал приложения для использования в университетах.
Также мы рассказывали, что правительство расширило образовательное приложение "Мрия" на детские сады, создав единую цифровую платформу от дошкольного учреждения до школы. Воспитатели получат инструменты для учета занятий и посещаемости, а родители - доступ к информации о ребенке. Платформа также будет поддерживать геймификацию и публикацию учебного контента.