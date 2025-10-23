"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах
Правительство приняло изменения в постановление, которые расширяют образовательное приложение "Мрія" на дошкольные учреждения. Теперь платформа будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до завершения школы, создавая единую образовательную экосистему.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Удобные инструменты для воспитателей и родителей
Мрія.Дошкілля предоставляет воспитателям инструменты для учета посещения, занятий, питания и сна детей.
Родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах своего ребенка прямо через приложение.
Геймификация и поддержка бизнеса
Платформа закладывает основу для национальной геймификации: бизнес сможет поощрять детей бонусами за достижения в учебе.
Кроме того, "Мрія" станет открытой платформой для контента, где учителя и компании смогут публиковать собственные учебные материалы.
Статистика использования
За год пользования платформой показало активность:
- более 11 млн оценок от учителей;
- более 5 млн отметок отсутствия;
- более 3,5 млн просмотров страницы планирования;
- более 2,5 млн добавленных домашних заданий.
Как зарегистрироваться
Школы и детсады могут зарегистрироваться на веб-портале Мрія. Там же доступно приложение для родителей, учеников и учителей.
Приложение "Мрія"
Напомним, что в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрія" для школ. Оно позволяет увидеть свои оценки, домашние задания и не только. С апреля 2025 года заявки на внедрение "Мрії" могут подать все школы в Украине. В планах правительства расширить приложение "Мрія" и для университетов.
