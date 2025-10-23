"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах

Правительство приняло изменения в постановление, которые расширяют образовательное приложение "Мрія" на дошкольные учреждения. Теперь платформа будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до завершения школы, создавая единую образовательную экосистему.

Школы и детсады могут зарегистрироваться на веб-портале Мрія . Там же доступно приложение для родителей, учеников и учителей.

Кроме того, "Мрія" станет открытой платформой для контента, где учителя и компании смогут публиковать собственные учебные материалы.

Родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах своего ребенка прямо через приложение.

Приложение "Мрія"

Напомним, что в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрія" для школ. Оно позволяет увидеть свои оценки, домашние задания и не только. С апреля 2025 года заявки на внедрение "Мрії" могут подать все школы в Украине. В планах правительства расширить приложение "Мрія" и для университетов.

