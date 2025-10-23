ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах

Четверг 23 октября 2025 15:41
UA EN RU
"Мрія" для самых маленьких. Образовательное приложение станет доступным в детских садах Приложение "Мрія" станет доступным для садиков (фото: Getty Imges)
Автор: Василина Копытко

Правительство приняло изменения в постановление, которые расширяют образовательное приложение "Мрія" на дошкольные учреждения. Теперь платформа будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до завершения школы, создавая единую образовательную экосистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Удобные инструменты для воспитателей и родителей

Мрія.Дошкілля предоставляет воспитателям инструменты для учета посещения, занятий, питания и сна детей.

Родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах своего ребенка прямо через приложение.

Геймификация и поддержка бизнеса

Платформа закладывает основу для национальной геймификации: бизнес сможет поощрять детей бонусами за достижения в учебе.

Кроме того, "Мрія" станет открытой платформой для контента, где учителя и компании смогут публиковать собственные учебные материалы.

Статистика использования

За год пользования платформой показало активность:

  • более 11 млн оценок от учителей;
  • более 5 млн отметок отсутствия;
  • более 3,5 млн просмотров страницы планирования;
  • более 2,5 млн добавленных домашних заданий.

Как зарегистрироваться

Школы и детсады могут зарегистрироваться на веб-портале Мрія. Там же доступно приложение для родителей, учеников и учителей.

Приложение "Мрія"

Напомним, что в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрія" для школ. Оно позволяет увидеть свои оценки, домашние задания и не только. С апреля 2025 года заявки на внедрение "Мрії" могут подать все школы в Украине. В планах правительства расширить приложение "Мрія" и для университетов.

Читайте также о том, что в приложении "Мрія" планируют добавить функцию, которая позволит сообщать о буллинге в школе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мрия детские садики Садик Образование в Украине
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию