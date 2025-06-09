ГУР "распаковало" новый вражеский дрон V2U: как Россия создает ИИ-оружие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Особенность аппарата - автономный выбор целей благодаря искусственному интеллекту.

Вычислительная система дрона построена на китайском мини-компьютере Leetop A203, использующем мощный модуль NVIDIA Jetson Orin. Именно он отвечает за анализ изображений и целеуказание.

Несмотря на заявления об "отечественной разработке", большинство комплектующих V2U - иностранного происхождения. Беспилотник имеет GPS-модуль только в одном экземпляре, вероятно, из-за эффективной работы украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Это может указывать на использование альтернативной навигации - "компьютерного зрения", когда дрон сопоставляет изображение с камеры с картами местности.

Также зафиксирована возможность FPV-управления через LTE-связь. В корпусе дрона обнаружен модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, который работает с SIM-картой украинского оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база устройства - китайская.

По данным разведки, среди ключевых комплектующих - японский сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской Te Connectivity, двигатели и сервоприводы из Китая, а также SSD и дальномеры, изготовленные в КНР.

В ходе расследования выявлены четыре компании, две из которых зарегистрированы в России, а еще две - в Китае. Именно они занимаются поставкой деталей и сборкой дронов.