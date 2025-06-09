ГУР "распаковало" новый вражеский дрон V2U: как Россия создает ИИ-оружие
Главное управление разведки обнародовало техническую "распаковку" нового российского ударного беспилотника V2U, который активно применяется на Сумском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Особенность аппарата - автономный выбор целей благодаря искусственному интеллекту.
Вычислительная система дрона построена на китайском мини-компьютере Leetop A203, использующем мощный модуль NVIDIA Jetson Orin. Именно он отвечает за анализ изображений и целеуказание.
Несмотря на заявления об "отечественной разработке", большинство комплектующих V2U - иностранного происхождения. Беспилотник имеет GPS-модуль только в одном экземпляре, вероятно, из-за эффективной работы украинских систем радиоэлектронной борьбы.
Это может указывать на использование альтернативной навигации - "компьютерного зрения", когда дрон сопоставляет изображение с камеры с картами местности.
Также зафиксирована возможность FPV-управления через LTE-связь. В корпусе дрона обнаружен модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, который работает с SIM-картой украинского оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база устройства - китайская.
По данным разведки, среди ключевых комплектующих - японский сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской Te Connectivity, двигатели и сервоприводы из Китая, а также SSD и дальномеры, изготовленные в КНР.
В ходе расследования выявлены четыре компании, две из которых зарегистрированы в России, а еще две - в Китае. Именно они занимаются поставкой деталей и сборкой дронов.
Ранее ГУР рассказало технические характеристики других типов российского оружия, в частности крылатой ракеты S8000 "бандероль".
Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", который также изготовлен той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
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