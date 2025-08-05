Дроны расширили "зону смерти" на российско-украинском фронте, - The Economist

Российско-украинская война переходит на новый уровень с внедрением дронов дальнего и среднего радиуса. Беспилотники становятся ключевым оружием на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Артиллерия уходит под землю

Украинские военные на Запорожском направлении адаптируются к новой угрозе со стороны вражеских дронов. Артиллеристы из 128-й бригады теперь управляют огнем из укрытий, находящихся на расстоянии до 8 км от линии фронта.

Командир с позывным Картель сообщил, что плотность использования дронов россиянами значительно увеличилась. "Мы уходим под землю", - говорит он. Ожидается, что их бункер будет готов к середине августа.

Дроны расширяют "зону смерти"

Фронт меняется: зона поражения дронов охватывает теперь до 15 км с каждой стороны линии соприкосновения. Это затрудняет передвижение и операции.

Ожидается, что в ближайший год дроны средней дальности создадут второй уровень угрозы, охватывая до 60 км вглубь. Это ставит под удар логистику, артиллерию и скопления войск.

Сражения продолжаются, но большого наступления не видно

На востоке Украины и в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Однако признаков подготовки крупного российского наступления пока не зафиксировано.

По сравнению с ранними этапами войны, украинские бойцы больше не жалуются на дефицит снарядов. Тем не менее, угроза сохраняется.



Противник теряет мотивацию

По словам украинских военных, российские войска используют плохо подготовленных бойцов для самоубийственных атак. За ними следуют более подготовленные группы, если первая волна успешна.

Командир Владислав Пинчук из 241-й бригады отмечает рост нежелания выполнять приказы: "У них не хватает людей и мотивации".

Битва дронов: Украина разворачивает "Шершни"

На поле под Запорожьем проводятся испытания дронов "Шершень" со средним радиусом действия. Они несут 8 кг взрывчатки и стоят около 7 тысяч евро.

"Их используют против важных целей, включая артиллерию и логистику", - говорит боец. Эти дроны запускаются с глубокой украинской территории, избегают помех и способны поражать цели на расстоянии 60 км и более.

Россия отвечает "Молнией", но уступает по качеству

У России есть аналог - дрон "Молния". Он дешевле, но менее точен. Обе стороны активно развивают ИИ-наведение для дронов средней дальности.

Ожидается, что уже в ближайший год это может снова изменить характер боевых действий на фронте.