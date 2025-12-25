Могут приумножить доказательства: в США обнаружили еще более миллиона файлов Эпштейна

Министерство юстиции США заявило, что ФБР и прокуратура в Манхэттене обнаружили более миллиона дополнительных документов, потенциально связанных с Эпштейном, не уточнив, когда и как были найдены эти документы.

Находка такого массива документов задерживает их полную публикацию на несколько недель. Согласно официальным данным, в это время чиновники редактируют детали для защиты жертв.

"Наши юристы работают круглосуточно, чтобы проверить документы и внести необходимые по закону правки для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее", - говорится в заявлении министерства юстиции США.

"Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель", - добавили в ведомстве.

Также известно, что опубликованные до сих пор документы содержат обширные правки. Как пишет издание, это вызвало недовольство некоторых республиканцев и мало что сделало для разрядки скандала, "угрожающего партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года".