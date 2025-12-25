Могут приумножить доказательства: в США обнаружили еще более миллиона файлов Эпштейна

Министерство юстиции США обнаружило еще более миллиона документов, потенциально связанных с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство юстиции США заявило, что ФБР и прокуратура в Манхэттене обнаружили более миллиона дополнительных документов, потенциально связанных с Эпштейном, не уточнив, когда и как были найдены эти документы.
Находка такого массива документов задерживает их полную публикацию на несколько недель. Согласно официальным данным, в это время чиновники редактируют детали для защиты жертв.
"Наши юристы работают круглосуточно, чтобы проверить документы и внести необходимые по закону правки для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее", - говорится в заявлении министерства юстиции США.
"Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель", - добавили в ведомстве.
Также известно, что опубликованные до сих пор документы содержат обширные правки. Как пишет издание, это вызвало недовольство некоторых республиканцев и мало что сделало для разрядки скандала, "угрожающего партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года".
Как известно, администрация американского лидера Дональда Трампа начала публиковать файлы по делу Джеффри Эпштейна - покойного финансиста и сексуального преступника, который дружил с нынешним президентом США в 1990-х годах.
Публикация файлов стала возможна благодаря принятому в прошлом месяце закону, чем занимался Конгресс США.
Республиканцы и демократы приняли этот закон, несмотря на возражения Трампа. Они требовали публикации всех документов к 19 декабря, но допуская частичное редактирование для защиты жертв.
Отметим, в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя Дональда Трампа. В документах говорится о его знакомстве с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Однако в США заметили - Трамп якобы исчез из нового массива файлов Эпштейна. Речь идет о кадре из архива, на котором изображены фото нынешнего американского лидера.