Можуть примножити докази: у США виявили ще понад мільйон файлів Епштейна

Міністерство юстиції США заявило, що ФБР і прокуратура в Мангеттені виявили понад мільйон додаткових документів, потенційно пов'язаних з Епштейном, не уточнивши, коли і як були знайдені ці документи.

Знахідка такого масиву документів затримує їхню повну публікацію на кілька тижнів. Згідно з офіційними даними, в цей час чиновники редагують деталі для захисту жертв.

"Наші юристи працюють цілодобово, щоб перевірити документи і внести необхідні за законом правки для захисту жертв, і ми опублікуємо документи якнайшвидше", - йдеться в заяві міністерства юстиції США.

"Через величезний обсяг матеріалів цей процес може зайняти ще кілька тижнів", - додали у відомстві.

Також відомо, що опубліковані досі документи містять великі правки. Як пише видання, це викликало невдоволення деяких республіканців і мало що зробило для розрядки скандалу, який "загрожує партії напередодні проміжних виборів 2026 року".