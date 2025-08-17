Пять дней массовых протестов в Сербии: сотни пострадавших демонстрантов и правоохранителей

В Сербии продолжаются массовые акции протеста. Протестующие жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Есть задержанные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KoSSev и телеканал N1 .

Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников акций в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве.

По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек.

Колонна протестующих в Нови-Саде разбила бутылками окна в офисе партии.

В Белграде протестующие забросали пиротехникой офис правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) и сожгли партийный флаг.

В Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.

Столкновения между митингующими и полицией вечером 16 августа произошли в Белграде, Нови-Саде и Валево. Акция получила название "Сербию невозможно успокоить".

Как писало РБК-Украина, протесты в Сербии активизировались во вторник, 12 августа.

На следующий день в Нови-Саде противники президента Вучича и его сторонники бросали друг в друга сигнальные ракеты. Полиция вмешалась.

В то же время в других городах страны возле местных штаб-квартир правящей партии тысячи людей собрались на акции протеста.

Александр Вучич заявил, что в ночь на 14 августа в результате акций протеста пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских.

По информации Reuters, во время столкновений пострадали 27 полицейских и около 80 гражданских лиц, 47 человек задержали.

The Gardian сообщает, что за последнюю неделю в результате активной фазы противостояний пострадали десятки людей, сотни были задержаны.

Причина протестов в Сербии

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Первого ноября в городе Нови-Сад внезапно обвалилась кровля у входа на железнодорожную станцию. Погибли 16 человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Активисты обвиняют в трагедии халатность и коррумпированность властей страны.

Протестующие хотят добиться досрочных парламентских выборов. Александр Вучич отказывается их назначать.