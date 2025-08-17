ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пять дней массовых протестов в Сербии: сотни пострадавших демонстрантов и правоохранителей

Сербия, Воскресенье 17 августа 2025 04:36
UA EN RU
Пять дней массовых протестов в Сербии: сотни пострадавших демонстрантов и правоохранителей Архивное фото: в Сербии уже пять дней продолжаются масштабные протесты (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Сербии продолжаются массовые акции протеста. Протестующие жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Есть задержанные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KoSSev и телеканал N1.

Столкновения между митингующими и полицией вечером 16 августа произошли в Белграде, Нови-Саде и Валево. Акция получила название "Сербию невозможно успокоить".

В Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.

В Белграде протестующие забросали пиротехникой офис правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) и сожгли партийный флаг.

Колонна протестующих в Нови-Саде разбила бутылками окна в офисе партии.

Несколько сотен жителей города Горни-Милановац забросали туалетной бумагой здание Сербской прогрессивной партии.

По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников акций в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве.

Как писало РБК-Украина, протесты в Сербии активизировались во вторник, 12 августа.

На следующий день в Нови-Саде противники президента Вучича и его сторонники бросали друг в друга сигнальные ракеты. Полиция вмешалась.

В то же время в других городах страны возле местных штаб-квартир правящей партии тысячи людей собрались на акции протеста.

Александр Вучич заявил, что в ночь на 14 августа в результате акций протеста пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских.

По информации Reuters, во время столкновений пострадали 27 полицейских и около 80 гражданских лиц, 47 человек задержали.

The Gardian сообщает, что за последнюю неделю в результате активной фазы противостояний пострадали десятки людей, сотни были задержаны.

Причина протестов в Сербии

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Первого ноября в городе Нови-Сад внезапно обвалилась кровля у входа на железнодорожную станцию. Погибли 16 человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Активисты обвиняют в трагедии халатность и коррумпированность властей страны.

Протестующие хотят добиться досрочных парламентских выборов. Александр Вучич отказывается их назначать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия