Тысячи студентов в Сербии вышли на протесты против давления властей на университеты

Сербия, Понедельник 22 декабря 2025 04:05
Тысячи студентов в Сербии вышли на протесты против давления властей на университеты Фото: студенческие протесты в Сербии (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Несколько тысяч студентов и общественных активистов из разных регионов Сербии в воскресенье, 21 декабря, вышли на акцию протеста на юго-западе страны против усиления политического давления на систему высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Митинг состоялся в Новом Пазаре - городе с преимущественно боснийским мусульманским населением - и стал первым подобным студенческим протестом в этом населенном пункте.

Акция стала частью более широкого протестного движения, которое активизировалось после обвала крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде в прошлом году. Тогда погибли 16 человек, а трагедия стала символом, по мнению протестующих, системных проблем в стране.

Студенты Нового Пазара ранее привлекли внимание национальных медиа, когда несколько дней подряд ехали в Нови-Сад, чтобы присоединиться к массовым акциям в годовщину трагедии 1 ноября. Теперь они заявляют о репрессиях со стороны администрации университета: по их словам, часть студентов лишили статуса из-за участия в протестах, а десятки преподавателей были уволены.

Протестующие требуют роспуска руководящих органов университета и избрания нового ректора.

В течение дня участники акции почтили минутой молчания погибших в Нови-Саде, держали флаги своих городов и университетов, свистели и скандировали лозунги протестного движения.

Студенческие организации, часть научного сообщества и оппозиционные силы обвиняют президента Сербии Александра Вучича и правящую националистическую партию в коррупции, кумовстве, деградации государственных услуг и давлении на независимые медиа. Власти эти обвинения отвергают.

Протесты в Сербии

РБК-Украина писало о протестах в Сербии 2 ноября, которые прошли в Белграде. Митингующие разделились на два лагеря - те, кто поддерживают президента Александра Вучича и те, кто против него. В толпу, которая обменивалась выкриками, летели бутылки и сигнальные ракеты.

Напряжение в Белграде возросло после масштабного митинга в Нови-Саде, посвященного годовщине трагедии на местном вокзале, где в начале ноября 2024 года погибли 16 человек. Именно это событие стало толчком к длительным студенческим протестам против власти Вучича, который руководит страной уже 13 лет.

Официально суд в Сербии арестовал 13 человек по делу трагедии в Нови-Саде. Среди обвиняемых - экс-министры торговли и инфраструктуры.

