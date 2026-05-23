В Сербии десятки тысяч людей вышли на протест против Вучича
Десятки тысяч людей вышли на антиправительственный протест в Белграде под лозунгом "Студенты побеждают".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Что происходит
Протест организовала неформальная студенческая группа, которая более года возглавляет массовые антиправительственные акции при поддержке оппозиционных партий. Полиция оценила количество участников в более 34 тысяч человек.
Акция завершилась мирно, однако часть участников после ее окончания направилась к соседнему митингу сторонников Вучича и столкнулась с бойцами ОМОНа.
Предыстория
Протесты в Сербии продолжаются с конца 2024 года - после обрушения крыши железнодорожного вокзала, унесшего 16 жизней. Оппозиция и студенты обвиняют власть в коррупции и некомпетентности. Партия Вучича доминирует на выборах с 2012 года - это уже пятые выборы за десятилетие и четвертые внеочередные.
Выборы запланированы между концом сентября и серединой ноября. Сторонники Вучича отвечают кампанией под лозунгом "Сербия побеждает", обвиняя протестующих в иностранном финансировании.
В декабре 2025 года Сербия впервые за 13 лет проигнорировала саммит "ЕС - Западные Балканы" - переговоры о членстве страны в ЕС фактически остановились.