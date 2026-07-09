Производство ракет Patriot в Украине реально, но есть нюанс: заявление "Флеша"

Украина способна наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot после получения соответствующей лицензии. Однако, главной сложностью станет не технология, а время, необходимое для запуска полного производственного цикла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника министра обороны Украины Сергея "Флэш" Бескрестнова, а также на Bloomberg.

"Флеш" объяснил, возможно ли производство Patriot в Украине

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов убежден, что после получения лицензии Украина сможет организовать производство ракет для комплексов Patriot.

"Не слушайте пессимистов. Производство ракет для Patriot в Украине возможно", — отметил "Флеш".

По его словам, вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются контакты поставщиков, а также направляются консультанты, которые помогают организовать производство.

При этом главным препятствием Бескрестнов назвал сроки реализации проекта.

"Единственная проблема — время. Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени потребуется субподрядчикам на изготовление различных узлов", — подчеркнул эксперт.

Что говорят в Bloomberg

Руководитель оборонного направления Bloomberg Economics Бекка Вассер считает, что запуск производства ракет Patriot в Украине потребует значительно больше времени.

"На создание ракеты Patriot требуются годы, а это означает, что производство этих ракет в Украине не начнется в ближайшей перспективе", — отметила Бекка Вассер.

По ее словам, успех Украины в быстром наращивании производства беспилотников и других ракет не означает, что аналогичные темпы удастся сохранить при выпуске Patriot.

Вассер отметила, что американские технологии находятся под строгим контролем, а существующие производственные цепочки уже перегружены.

Кроме того, создание новой линии потребует специализированного оборудования и подготовки персонала, что дополнительно увеличит сроки запуска производства.