Може стати найбільшою перемогою РФ: у Польщі закликали не звикати до війни в Україні

Понеділок 01 вересня 2025 13:35
UA EN RU
Може стати найбільшою перемогою РФ: у Польщі закликали не звикати до війни в Україні Фото: міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав не звикати до війни проти України, яку розв’язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського міністра, якого цитує Polsat News.

Під час пам’ятних заходів з нагоди початку Другої світової війни зазначив: "Попри втому, труднощі та емоції, ми не можемо ігнорувати конфлікт, що розгортається в Україні. Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні".

Косіняк-Камиш наголосив, що звикання до війни - "найгірша і найбільша перемога імперії зла, знову ж таки дивлячись зі Сходу".

Він підкреслив, що підтримка України важлива не лише з цивілізаційних, людських та християнських причин, а й тому, що на кону стоїть безпека Польщі.

"Ми не можемо забувати, що кожен день, коли армія Російської Федерації виснажується воюючими українськими солдатами, – це день, коли нам дають силу та міць для кращої підготовки. Це захист польського солдата", – додав він, нагадуючи про історичні втрати Польщі заради інших народів і власної свободи.

Міністр закликав зберігати чутливість і не дозволяти втомі чи зневірі затуманювати сенс існування.

"Це зобов’язання перед Вестерплатте та перед народом Вестерплатте: солдатами Польської армії", - заявив він.

Заяви про завершення війни в Україні

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу та весь Захід до рішучості й солідарності у протидії агресивній Росії.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що війна Росії проти України може тривати ще багато місяців.

У США ж мають більш оптимістичні прогнози щодо завершення конфлікту.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом трьох–шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що Вашингтон прагне до врегулювання війни Росії проти України до кінця року, а також сподівається на мир на Близькому Сході у ті самі терміни.

