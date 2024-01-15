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Может посодействовать усилению поставок оружия: глава МИД Северной Кореи прибыла в Россию

Фото: визит главы МИД КНДР Чхо Сон Хуэй в Россию (Russian_Foreign_Ministry/Press_Service_telegram_channel)
Автор: Ярослава Борзова

Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыло в Россию с двухдневным визитом. Эта поездка проходит на фоне обвинений в сторону Пхеньяна в поставке Москве вооружения для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В издании отмечают, что обвинения от США и Южной Кореи в снабжении оружия Ким Чен Ыном для поддержки Путина в украинской войне поступают уже несколько месяцев, однако Пхеньян и Москва их отрицают.

"Сотрудничество с Россией, вероятно, даст мощный толчок пострадавшей от санкций экономике Кима, и в то же время поможет лидеру Северной Кореи с его планами развернуть ряд шпионских спутников, чтобы следить за войсками США в регионе", - предполагают в сообщении.

Передача оружия КНДР в Россию

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

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