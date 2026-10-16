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РФ атаковала предприятие на Волыни: есть погибший, возможный выброс аммиака

11:15 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала предприятие на Волыни: есть погибший, возможный выброс аммиака Фото: В Маневичах предупредили о возможном выбросе аммиака (facebook.com DSNSKyiv)
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В Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поселкового голову Александра Гаврилюка.

Что известно об угрозе

Маневичан просят сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Речь идет о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий поселка.

Аммиак - это опасное химическое вещество с резким запахом. Она может раздражать глаза и дыхательные пути, а также привести к отравлению.

В ОВА добавили, что в результате атаки на частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" погиб человек.

"Еще 8 травмированных. Пожар локализован, но не ликвидирован. Ликвидация последствий продолжается", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью 16 октября Россия ударила дронами по энергообъектам в нескольких областях, поэтому в ряде регионов начались аварийные отключения света.

Луцк полностью остался без электричества, а Ковель - еще и без воды из-за обесточивания насосной станции.

Как сообщало РБК-Украина, во Львове во время воздушной тревоги раздался сильный взрыв.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий позже рассказал, что ПВО подвела вражеский беспилотник на подлете в город.

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