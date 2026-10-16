В ряде регионов аварийные отключения: где в Украине нет света из-за атаки РФ

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Утром 16 октября ряд регионов Украины остался без электроэнергии из-за ударов России по энергетическим объектам.

В каких городах и областях пока нет света, рассказывает РБК-Украина.

Что говорят в "Укрэнерго" Ночью и утром враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях. В результате на утро есть новые обесточения в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там, где это разрешают условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Киев В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света. Как сообщили в ДТЭК, причиной отключений стали ночные атаки врага на энергетику. Луцк В результате ночных ударов реактивными дронами Луцк полностью обесточен. Коммунальные службы работают на резервных источниках питания. Ковель В Ковеле Волынской области и окружающие села обесточены из-за атак врага. Кроме того, Ковель остался без воды из-за обесточивания насосной станции. Одесская область В Одесской области Россия атаковала энергообъект ДТЭК. Часть области осталась без света. Ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.