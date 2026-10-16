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Повреждена высотка, города без света и воды: последствия ударов по западу Украины

08:57 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Повреждена высотка, города без света и воды: последствия ударов по западу Украины Фото: последствия атаки на Ровно 16 октября (t.me/oleksandrkoval_rv)
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Враг всю ночь бил по западу Украины реактивными дронами. Есть существенные повреждения промышленности и гражданской инфраструктуры.

РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на данный момент о последствиях ударов в регионе.

Воздушные тревоги ночью 16 октября звучали всю ночь, города и городки были под атаками реактивных дронов.

Об этом предупреждали Воздушные Силы ВСУ. Утром атаки продолжились. Последствия есть на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине.

Волынская область

Атака на Луцк, согласно сообщениям секретаря городского совета Андрея Разумовского, продолжается уже более суток. В результате ночных ударов врага областной центр был обесточен.

"Из-за атаки вражеских беспилотников город остался без электроснабжения. Коммунальные службы работают на резервных источниках питания", - говорится в сообщении.

В Ковеле Волынской области также слышали взрывы во время ночной тревоги. Город и окрестные деревни обесточены из-за атак врага. Ковель также остался без воды из-за обесточивания насосной станции.

Об этом сообщил городской голова Игорь Чайка.

Ровенская область

Ровенщина пережила тяжелую ночь. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

Повреждена высотка, города без света и воды: последствия ударов по западу Украины
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"Тяжелая ночь для Ровенщины, и, в частности, для областного центра. К сожалению, имеем поражение гражданской инфраструктуры, в том числе жилой. Подробности позже", - говорится в заявлении.

Обновлено. Семь людей пострадали в Ровно, пока что без госпитализации.

Тернопольская область

Ночью враг атаковал город Чортков на юге области. Попадание произошло в производственное предприятие. Город был атакован дважды.

Об этом сообщил начальник ОВА Тарас Пастух.

"В результате ночной атаки на Тернопольскую область 16 октября - повреждено помещение на производственном предприятии в городе Чортков. Площадь пожара составила 15 м кв.. На месте работали сотрудники ГСЧС, в настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.

Мэр Черткова Владимир Шматько сказал, что в результате ночной атаки было полностью уничтожено иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет.

Об этом он сказал в видеообращении.

В Ивано-Франковской области и в самом областном центре во время воздушной тревоги слышали взрывы. О последствиях атак пока не сообщалось.

Также звуки взрывов слышали ночью в Хмельнитчине и Винницкой области.

На атаки по областям запада Украины отреагировали в Польше. Страна подняла авиацию из-за российских ударов по западу Украины

В связи с атакой РФ Оперативное командование ВС Польши задействовало необходимые силы и средства, говорится в сообщении. Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности.

Обновлено.

Есть последствия ударов и в Хмельницкой области.

"В результате атаки в Каменец-Подольском районе повреждены жилые дома. В одном из них возник пожар в летней кухне. Спасатели ликвидировали возгорание. В общей сложности повреждены 10 жилых домов: повреждены перекрытия, заборы и двери, выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил начальник пострадавших.

Напомним , в Умани этой ночью из-за атаки дрона пылала высотка. Пострадали 5 человек.

В Киеве из-за атак по энергетике ввели экстренные отключения света.

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