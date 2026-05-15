Motorola представила Razr Fold: складной смартфон с топовой батареей и противоречивым софтом

Компания Motorola представила свой первый большой складной смартфон - Razr Fold. Устройство установило новый рекорд автономности, но и получило немало нареканий относительно недостатков - потенциальные пользователи не в восторге от навязчивого рекламного софта и мелких недоработок в конструкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge

Самой сильной стороной Razr Fold стал его аккумулятор емкостью 6000 мАч. Это беспрецедентный показатель для складных смартфонов, которые обычно "страдают" от быстрой разрядки из-за больших внутренних экранов.

Ресурсность: смартфон легко выдерживает целый день активного использования - включая игры и работу с документами на большом экране.

Преимущество над конкурентами: по уровню автономности Razr Fold опережает аналогичные модели от Samsung и Google, приближаясь к ведущим классическим флагманам.

Дизайн также заслуживает высокой оценки. Motorola использовала закругленные углы и мягкую заднюю панель, что делает смартфон эргономичным и стильным. На выбор предлагаются изысканные цветовые решения, которые уже стали визитной карточкой бренда.

Многозадачность и интерфейс

Motorola разработала продуманную систему многозадачности для внутреннего экрана. Интерфейс позволяет удобно работать с несколькими окнами одновременно. Однако общая "отшлифованность" системы все еще уступает лидерам рынка.

Razr Fold (скриншот: Motorola)

Недостатки

Несмотря на высокую стоимость в 1900 долларов, устройство имеет несколько "острых углов", которые портят впечатление от премиального гаджета.

Чрезмерный "мусорный" софт: смартфон перегружен предустановленными программами (bloatware), а это считается недопустимым для флагмана такой ценовой категории.

Проблемы с камерой: обработка фотографий порой демонстрирует непоследовательность - кадры могут получаться качественными, однако в некоторых сценариях автоматика срабатывает некорректно.

Отсутствие магнитов: в корпусе не предусмотрено магнитных креплений, что ограничивает использование аксессуаров, которые уже стали стандартом для многих конкурентов.

Подытоживая, Motorola все еще придется приложить усилия, чтобы оправдать столь высокий ценник Razr Fold в будущих обновлениях. Разработчикам предстоит исправить программные недостатки и избавиться от лишнего предустановленного софта.

Добавим - в Украине цена на новый складной флагман будет стартовать от 89 999 грн.