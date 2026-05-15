ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Motorola представила Razr Fold: складной смартфон с топовой батареей и противоречивым софтом

16:19 15.05.2026 Пт
2 мин
Попытка компании выйти на рынок складных устройств оказалась неоднозначной
aimg Ольга Завада
Motorola представила Razr Fold: складной смартфон с топовой батареей и противоречивым софтом Автономность Razr Fold впечатляет, цена отпугивает (скриншот: Motorola)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Motorola представила свой первый большой складной смартфон - Razr Fold. Устройство установило новый рекорд автономности, но и получило немало нареканий относительно недостатков - потенциальные пользователи не в восторге от навязчивого рекламного софта и мелких недоработок в конструкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge

Больше интересного: Xiaomi показала новый 17 Max: флагман с рекордной батареей и камерой на 200 Мп

Самой сильной стороной Razr Fold стал его аккумулятор емкостью 6000 мАч. Это беспрецедентный показатель для складных смартфонов, которые обычно "страдают" от быстрой разрядки из-за больших внутренних экранов.

Ресурсность: смартфон легко выдерживает целый день активного использования - включая игры и работу с документами на большом экране.

Преимущество над конкурентами: по уровню автономности Razr Fold опережает аналогичные модели от Samsung и Google, приближаясь к ведущим классическим флагманам.

Дизайн также заслуживает высокой оценки. Motorola использовала закругленные углы и мягкую заднюю панель, что делает смартфон эргономичным и стильным. На выбор предлагаются изысканные цветовые решения, которые уже стали визитной карточкой бренда.

Многозадачность и интерфейс

Motorola разработала продуманную систему многозадачности для внутреннего экрана. Интерфейс позволяет удобно работать с несколькими окнами одновременно. Однако общая "отшлифованность" системы все еще уступает лидерам рынка.

Motorola представила Razr Fold: складной смартфон с топовой батареей и противоречивым софтом

Razr Fold (скриншот: Motorola)

Недостатки

Несмотря на высокую стоимость в 1900 долларов, устройство имеет несколько "острых углов", которые портят впечатление от премиального гаджета.

Чрезмерный "мусорный" софт: смартфон перегружен предустановленными программами (bloatware), а это считается недопустимым для флагмана такой ценовой категории.

Проблемы с камерой: обработка фотографий порой демонстрирует непоследовательность - кадры могут получаться качественными, однако в некоторых сценариях автоматика срабатывает некорректно.

Отсутствие магнитов: в корпусе не предусмотрено магнитных креплений, что ограничивает использование аксессуаров, которые уже стали стандартом для многих конкурентов.

Подытоживая, Motorola все еще придется приложить усилия, чтобы оправдать столь высокий ценник Razr Fold в будущих обновлениях. Разработчикам предстоит исправить программные недостатки и избавиться от лишнего предустановленного софта.

Добавим - в Украине цена на новый складной флагман будет стартовать от 89 999 грн.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Смартфоны
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата