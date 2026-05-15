Motorola представила Razr Fold: складаний смартфон із топовою батареєю та суперечливим софтом

Компанія Motorola представила свій перший великий складаний смартфон - Razr Fold. Пристрій встановив новий рекорд автономності, але й отримав чимало нарікань щодо недоліків - потенційні користувачі не у захваті від нав’язливого рекламного софту та дрібних недоопрацювань у конструкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge

Найсильнішою стороною Razr Fold став його акумулятор ємністю 6000 мАг. Це безпрецедентний показник для складних смартфонів, які зазвичай "страждають" від швидкого розряджання через великі внутрішні екрани.

Ресурсність: смартфон легко витримує цілий день активного використання - включно з іграми та роботою з документами на великому екрані.

Перевага над конкурентами: за рівнем автономності Razr Fold випереджає аналогічні моделі від Samsung та Google, наближаючись до провідних класичних флагманів.

Дизайн також заслуговує на високу оцінку. Motorola використала закруглені кути та м’яку задню панель, що робить смартфон ергономічним та стильним. На вибір пропонуються вишукані кольорові рішення, що вже стали візитівкою бренду.

Багатозадачність та інтерфейс

Motorola розробила продуману систему багатозадачності для внутрішнього екрана. Інтерфейс дозволяє зручно працювати з кількома вікнами одночасно. Проте загальна "відшліфованість" системи все ще поступається лідерам ринку.

Razr Fold (скриншот: Motorola)

Недоліки

Незважаючи на високу вартість у 1900 доларів, пристрій має кілька "гострих кутів", які псують враження від преміального гаджета.

Надмірний "сміттєвий" софт: смартфон перевантажений встановленими програмами (bloatware), а це вважається неприпустимим для флагмана такої цінової категорії.

Проблеми з камерою: обробка фотографій часом демонструє непослідовність - кадри можуть виходити якісними, проте у деяких сценаріях автоматика спрацьовує некоректно.

Відсутність магнітів: у корпусі не передбачено магнітних кріплень, що обмежує використання аксесуарів, які вже стали стандартом для багатьох конкурентів.

Підсумовуючи, Motorola все ще доведеться докласти зусиль, щоб виправдати настільки високий цінник Razr Fold у майбутніх оновленнях. Розробникам мають виправити програмні недоліки та позбутися зайвого передвстановленого софту.

Додамо - в Україні ціна на новий складаний флагман стартуватиме від 89 999 грн.