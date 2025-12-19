Мотивация несмотря на войну: Социологи объяснили, что помогает украинцам не терять смысл жизни

Несмотря на высокий уровень тревожности и усталость от войны, большинство украинцев не теряют ощущение смысла жизни и продолжают морально держаться.

По его словам, сегодня меньше половины украинцев довольны своей жизнью, однако во время войны люди изменили систему координат. Многие сравнивают собственное положение с теми, кто воюет на фронте, и это помогает иначе оценивать реальность.

Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми

Социолог отметил, что по данным опросов более 60% украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми, и этот показатель за последние годы существенно не изменился. Также большинство респондентов отвечают, что видят смысл в своей жизни, несмотря на все трудности.

Источниками внутренней мотивации для людей становятся разные вещи: служба в Силах обороны или участие родных в защите страны, ощущение полезности своей работы - в частности у врачей, учителей, энергетиков, - а также поддержка семьи и осознание общей ответственности.

Усталость от войны - не готовность к капитуляции

Грушецкий отметил, что усталость от войны не означает готовности к капитуляции. По его словам, украинцы четко различают эти понятия и не готовы сдаваться, ведь осознают, что находятся на стороне добра и продолжают сопротивляться агрессору.

Дополнительно психологическую устойчивость поддерживают юмор и способность общества адаптироваться к сложным условиям. Именно ощущение смысла в собственных действиях, по словам социолога, остается ключевым фактором, который укрепляет как отдельных людей, так и украинское общество в целом