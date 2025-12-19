ua en ru
Сколько людей поддерживают статус украинского языка как единого государственного

Пятница 19 декабря 2025 10:57
Сколько людей поддерживают статус украинского языка как единого государственного Сколько граждан хотят видеть украинский язык единственным государственным (фото: Freepik)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

Большинство украинцев убеждены, что в стране должен быть только один государственный язык - украинский. В то же время общество лучше всего воспринимает модель так называемой "мягкой украинизации", которая не предусматривает давления в быту.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Украинский - единственный государственный

По словам социолога, 66% украинцев считают, что единственным государственным языком в Украине должен быть именно украинский. Такие результаты показывают социологические исследования.

"Если говорить о статусе русского языка, то 66% украинцев отвечают, что единственным государственным языком должен быть именно украинский", - отметил Грушецкий.

Еще 24% респондентов допускают возможность второго официального языка на региональном уровне, однако большинство из них не хотели бы видеть русский официальным именно в своем регионе.

Русский язык в школах

После начала полномасштабной войны отношение к изучению русского языка в образовании существенно изменилось.

"Более половины респондентов говорят, что русский не нужно изучать в школах вообще", - отметил представитель КМИС.

В то же время 38% опрошенных считают, что русский язык все же стоит изучать в определенном объеме - в частности для расширения кругозора, понимания языка врага или из-за того, что часть украинцев до сих пор на нем общается.

Эксперимент с языковой политикой

В этом году социологи провели отдельный эксперимент, зачитывая респондентам детали различных моделей языковой политики - от жесткой украинизации до мягких и компромиссных вариантов. Результат оказался неожиданным.

"Более половины украинцев готовы поддержать и жесткую украинизацию, и "ласковую" украинизацию, и даже скрытую русификацию", - пояснил эксперт.

Целью исследования было выяснить, какая языковая политика ведет к общественному консенсусу.

Что такое "ласковая украинизация"

Наиболее приемлемой для общества оказалась именно модель ласковая украинизации.

"Она предполагает, что украинский является единственным государственным и официальным языком, является единственным в сфере обучения, создаются условия для распространения украиноязычного контента, но при этом нет принуждения в отношении русского в быту", - пояснил Грушецкий.

По его словам, такой вариант поддерживают около 90% украинцев - независимо от региона или языковой группы.

"Если мы будем двигаться в таком ключе, это будет поддержано обществом без провоцирования конфликтных ситуаций", - подчеркнул он.

Как менялось отношение к языку

Социолог отмечает, что за последние 15-20 лет в Украине произошла существенная эволюция взглядов.

"Мы прошли путь от значительной доли украинцев, которые хотели видеть русский вторым государственным, до преимущественной поддержки украинского как единственного государственного", - отметил он.

В то же время в повседневной жизни языковой вопрос долгое время не был среди приоритетных проблем.

"В наших опросах вопрос языка был где-то на 20 месте по важности. Украинцы жили в формуле толерантного сосуществования - украинский как государственный, а в быту все могли найти общий язык", - подытожил Грушецкий.

Ранее мы делились нашим интервью с уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской о состоянии украинского в обществе и дальнейших шагах для укрепления его позиций.

Читайте также о том, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что блокирование российской музыки на стриминговых платформах через механизм решения СНБО является необходимым шагом для защиты украинского культурного и информационного пространства.

