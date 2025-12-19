Сколько людей поддерживают статус украинского языка как единого государственного
Большинство украинцев убеждены, что в стране должен быть только один государственный язык - украинский. В то же время общество лучше всего воспринимает модель так называемой "мягкой украинизации", которая не предусматривает давления в быту.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Украинский - единственный государственный
По словам социолога, 66% украинцев считают, что единственным государственным языком в Украине должен быть именно украинский. Такие результаты показывают социологические исследования.
"Если говорить о статусе русского языка, то 66% украинцев отвечают, что единственным государственным языком должен быть именно украинский", - отметил Грушецкий.
Еще 24% респондентов допускают возможность второго официального языка на региональном уровне, однако большинство из них не хотели бы видеть русский официальным именно в своем регионе.
Русский язык в школах
После начала полномасштабной войны отношение к изучению русского языка в образовании существенно изменилось.
"Более половины респондентов говорят, что русский не нужно изучать в школах вообще", - отметил представитель КМИС.
В то же время 38% опрошенных считают, что русский язык все же стоит изучать в определенном объеме - в частности для расширения кругозора, понимания языка врага или из-за того, что часть украинцев до сих пор на нем общается.
Эксперимент с языковой политикой
В этом году социологи провели отдельный эксперимент, зачитывая респондентам детали различных моделей языковой политики - от жесткой украинизации до мягких и компромиссных вариантов. Результат оказался неожиданным.
"Более половины украинцев готовы поддержать и жесткую украинизацию, и "ласковую" украинизацию, и даже скрытую русификацию", - пояснил эксперт.
Целью исследования было выяснить, какая языковая политика ведет к общественному консенсусу.
Что такое "ласковая украинизация"
Наиболее приемлемой для общества оказалась именно модель ласковая украинизации.
"Она предполагает, что украинский является единственным государственным и официальным языком, является единственным в сфере обучения, создаются условия для распространения украиноязычного контента, но при этом нет принуждения в отношении русского в быту", - пояснил Грушецкий.
По его словам, такой вариант поддерживают около 90% украинцев - независимо от региона или языковой группы.
"Если мы будем двигаться в таком ключе, это будет поддержано обществом без провоцирования конфликтных ситуаций", - подчеркнул он.
Как менялось отношение к языку
Социолог отмечает, что за последние 15-20 лет в Украине произошла существенная эволюция взглядов.
"Мы прошли путь от значительной доли украинцев, которые хотели видеть русский вторым государственным, до преимущественной поддержки украинского как единственного государственного", - отметил он.
В то же время в повседневной жизни языковой вопрос долгое время не был среди приоритетных проблем.
"В наших опросах вопрос языка был где-то на 20 месте по важности. Украинцы жили в формуле толерантного сосуществования - украинский как государственный, а в быту все могли найти общий язык", - подытожил Грушецкий.
