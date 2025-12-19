ua en ru
Как упали симпатии украинцев к США и почему ЕС не верят "на слово": данные КМИС

Пятница 19 декабря 2025 11:30
Как упали симпатии украинцев к США и почему ЕС не верят "на слово": данные КМИС Фото: Как украинцы относятся к США и ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Уровень доверия украинцев к США как международному партнеру существенно снизился, тогда как отношение к Европейскому Союзу остается сдержанно положительным, но с заметной долей скепсиса.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Уровень доверия к США

По данным социологического опроса КМИС, сейчас США как государству доверяет лишь около 20% украинцев. При этом почти половина опрошенных заявили о недоверии, а еще треть не смогли определиться. В то же время положительное отношение к самим американцам остается очень высоким - на уровне около 90%.

Грушецкий отмечает, что такая разница между симпатией к народу и доверием к государству объясняет, почему украинцы не готовы "верить на слово" США относительно гарантий безопасности и сдерживания России.

Уровень доверия к ЕС

Европейскому Союзу украинцы доверяют больше, но и здесь без полного единодушия. Около половины респондентов заявили о доверии к ЕС, примерно 20% - не доверяют, еще 27% не определились. В целом отношение к Европе за последнее время почти не изменилось.

Грушецкий отмечает, что несмотря на накопившиеся вопросы и претензии к ЕС, украинцы продолжают воспринимать Европу как важного и относительно надежного партнера, поддержка которого имеет значение и для морально-психологического состояния общества.

Социолог также обратил внимание, что после 2022 года существенно исчезли возрастные и региональные различия в отношении к ЕС. Если раньше молодежь была значительно более проевропейской, то теперь взгляды различных демографических групп в значительной степени выровнялись.

В то же время данные КМИС демонстрируют показательный парадокс: около 90% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, но доверяют самому ЕС лишь около половины опрошенных. Это свидетельствует о критическом, но прагматичном отношении - украинцы хотят видеть страну в ЕС, одновременно осознавая ограничения и проблемы во взаимодействии с европейскими партнерами.

Ранее РБК-Украина рассказывало о результатах опроса КМИС относительно настроений украинцев относительно продолжительности войны. Большинство граждан готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, в то же время растет доля тех, кто не может спрогнозировать, когда она закончится. Меньше украинцев ожидают быстрого завершения боевых действий, а лишь четверть рассчитывает на конец войны в относительно близкой перспективе.

Также мы писали о заявлении Владимира Зеленского о мирных переговорах. Президент отметил, что США действительно стремятся к завершению войны, однако для Украины ключевым является не сам факт мира, а его условия. Зеленский отметил, что России нельзя доверять, поэтому Киев настаивает на четких гарантиях безопасности, чтобы избежать повторения войны.

