Мотивація попри війну: Соціологи пояснили, що допомагає українцям не втрачати сенс життя

Попри високий рівень тривожності та втому від війни, більшість українців не втрачають відчуття сенсу життя і продовжують морально триматися.

За його словами, сьогодні менше половини українців задоволені своїм життям, однак під час війни люди змінили систему координат. Багато хто порівнює власне становище з тими, хто воює на фронті, і це допомагає інакше оцінювати реальність.

Більшість українців почуваються щасливими

Соціолог зазначив, що за даними опитувань понад 60% українців продовжують відчувати себе щасливими, і цей показник за останні роки суттєво не змінився. Також більшість респондентів відповідають, що бачать сенс у своєму житті, попри всі труднощі.

Джерелами внутрішньої мотивації для людей стають різні речі: служба в Силах оборони або участь рідних у захисті країни, відчуття корисності своєї роботи - зокрема у лікарів, вчителів, енергетиків, - а також підтримка родини та усвідомлення спільної відповідальності.

Втома від війни - не готовність до капітуляції

Грушецький наголосив, що втома від війни не означає готовності до капітуляції. За його словами, українці чітко розрізняють ці поняття і не готові здаватися, адже усвідомлюють, що перебувають на боці добра та продовжують чинити опір агресору.

Додатково психологічну стійкість підтримують гумор і здатність суспільства адаптуватися до складних умов. Саме відчуття сенсу у власних діях, за словами соціолога, залишається ключовим фактором, який зміцнює як окремих людей, так і українське суспільство загалом.