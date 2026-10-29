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Москву массировано атакуют дроны: мэр Собянин утверждает, что сбито больше полусотни

02:22 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Москву массировано атакуют дроны: мэр Собянин утверждает, что сбито больше полусотни Фото: российская МЧС (Getty Images)
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Москву вечером 28 октября и в ночь на 29 октября атаковали беспилотники. Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о работе российской ПВО и заявлял, что на подлете к городу сбивают дроны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посты Собянина в Telegram.

По данным мэра, общее число перехваченных дронов превысило полсотни. Первое сообщение после полуночи Собянин опубликовал, заявив об отражении атаки 15 беспилотников.

"Отражена атака 15 БпЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в 01:05.

Впоследствии он продолжил сообщать о новых сбитых дронах. По информации Собянина, российская ПВО перехватывала беспилотники на подлете к столице, а экстренные службы выезжали на места падения обломков.

В целом, если считать с вечера 28 октября, якобы были сбиты более сотни беспилотников.

Атака также повлияла на работу аэропортов Московского региона. Временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском.

По данным росСМИ, два летевших из Турции в Москву самолета повернули обратно из-за ограничений во Внуково.

Предыдущие атаки на российскую столицу

Напомним, недавно сообщалось, что Украина спровоцировала новый масштабный коллапс в аэропортах Москвы из-за атаки дронов. Об этом сообщалось 24 октября.

Десятки БпЛА также летели на Москву 22 октября.

А 18 октября беспилотники атаковали Москву и Петербург. Из-за атаки Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в двух московских аэропортах и в петербургском Пулкове.

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