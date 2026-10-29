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Москву масовано атакують дрони: мер Собянін стверджує, що збито понад півсотні

02:22 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Москву масовано атакують дрони: мер Собянін стверджує, що збито понад півсотні Фото: російська МНС (Getty Images)
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Москву ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня атакували безпілотники. Мер столиці Сергій Собянін неодноразово повідомляв про роботу російської ППО та заявляв, що на підльоті до міста збивають дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пости Собяніна в Telegram.

За даними мера, загальна кількість перехоплених дронів перевищила півсотні. Перше повідомлення після опівночі Собянін опублікував, заявивши про відбиття атаки 15 безпілотників.

"Відбито атаку 15 БпЛА, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав мер о 01:05.

Згодом він продовжив повідомляти про нові збиті дрони. За інформацією Собяніна, російська ППО перехоплювала безпілотники на підльоті до столиці, а екстрені служби виїжджали на місця падіння уламків.

Загалом, якщо рахувати з вечора 28 жовтня, нібито було збито понад сотню безпілотників.

Атака також вплинула працювати аеропортів Московського регіону. Тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків запроваджували у Внуково, Домодєдово та Жуковському.

За даними росЗМІ, два літаки, що летіли з Туреччини до Москви, повернули назад через обмеження у Внуково.

Попередні атаки на російську столицю

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Україна спровокувала новий масштабний колапс в аеропортах Москви через атаку дронів. Про це повідомлялося 24 жовтня.

Десятки БпЛА також летіли на Москву 22 жовтня.

А 18 жовтня безпілотники атакували Москву та Петербург. Через атаку Росавіація обмежила прийом та випуск літаків у двох московських аеропортах та в петербурзькому Пулкові.

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