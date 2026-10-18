Дроны атаковали Санкт-Петербург, вероятно, поражен нефтеналивной порт

В ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Вероятно, поражен нефтеналивной порт, в трех аэропортах были введены ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+ , российское издание ASTRA .

Петербург и Ленинградская область

По данным Exilenova+, дроны атаковали нефтеналивной порт, после чего там горит цистерна. Российская ПВО работает очень интенсивно, фиксируют пуски ракет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о 57 сбитых беспилотниках. По его словам, в поселке Низина Ломоносовского района обломки повредили четыре автомобиля на парковке, возник пожар.

Местные жители также сообщают о взрывах в Кудрове.

При этом петербуржцам не поступили SMS-предупреждения об угрозе дронов, а часть людей получила их с большой задержкой.

Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин с 23:00 отчитывается о сбитых дронах. По состоянию на три ночи он заявил о 87 беспилотниках. О разрушениях или пострадавших Собянин не сообщает, но отмечает, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Взрывы слышали и в Подмосковье.

Ограничения в аэропортах

Из-за атаки Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в двух московских аэропортах и в петербургском Пулкове.