Дроны атакуют Россию: взрывы в Липецке и Туле, на Москву летят десятки БпЛА

В ночь на 22 октября дроны атаковали несколько регионов России. Взрывы раздались в Липецке, Туле, Курской и Белгородской областях, беспилотники долетели до Подмосковья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва

С 02:22 до 03:41 Собянин шесть раз отчитывался о сбитых дронах. В общей сложности он заявил о 90 беспилотниках, якобы летевших на Москву.

На местах падения обломков, по его словам, работают экстренные службы. Местные северяне Москвы слышали громкий взрыв.

Липецк

В городе раздались взрывы, после которых вспыхнул пожар в многоэтажке.

Другие регионы

Взрывы также слышали в Туле, Курской и Белгородской областях. В Санкт-Петербурге объявляли угрозу атаки дронов.