Украина спровоцировала новый масштабный коллапс в аэропортах Москвы
После массированной атаки Сил обороны Украины на столицу России в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
На сайте самого большого московского аэропорта "Домодедово" снова возникли серьезные технические проблемы - речь идет о масштабном сбое в работе портала.
Пользователям недоступны главная страница, онлайн-табло и большинство других сервисов. Несмотря на это, функция покупки билетов пока продолжает работать.
Также сообщается, что больше всего проблем с расписанием рейсов зафиксировано в "Шереметьево". Там задержали или отменили 65 рейсов на вылет и 106 на прилет.
Согласно последним данным, в аэропорту "Внуково" изменения затронули около 40 рейсов.
Пассажиры "Шереметьево" также сообщают о длительном ожидании в терминале D. В своих соцсетях они жалуются, что находятся там с 06:00. В настоящее время самолеты не вылетают, а рейсы переносят или отменяют.
При этом официальных сообщений о закрытии аэропортов нет. По словам пассажиров, несмотря на большое количество людей, обстановка в терминале остается относительно спокойной.
Они также предполагают, что международные рейсы продолжают отправлять, тогда как внутренние не выполняются.
Атака Украины на Россию 23-24 октября
Утром Минобороны РФ заявило, что их силы ПВО обезвредили 616 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
На этот раз дроны ВСУ пытались уничтожить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, оккупированного Крыма, Республики Татарстан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
А Генштаб ВСУ объявил, что минувшей ночью Силы обороны поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск".