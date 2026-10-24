Украина спровоцировала новый масштабный коллапс в аэропортах Москвы

После массированной атаки Сил обороны Украины на столицу России в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал " Осторожно, Москва ".

На сайте самого большого московского аэропорта "Домодедово" снова возникли серьезные технические проблемы - речь идет о масштабном сбое в работе портала.

Пользователям недоступны главная страница, онлайн-табло и большинство других сервисов. Несмотря на это, функция покупки билетов пока продолжает работать.

Также сообщается, что больше всего проблем с расписанием рейсов зафиксировано в "Шереметьево". Там задержали или отменили 65 рейсов на вылет и 106 на прилет.

Согласно последним данным, в аэропорту "Внуково" изменения затронули около 40 рейсов.

Пассажиры "Шереметьево" также сообщают о длительном ожидании в терминале D. В своих соцсетях они жалуются, что находятся там с 06:00. В настоящее время самолеты не вылетают, а рейсы переносят или отменяют.

При этом официальных сообщений о закрытии аэропортов нет. По словам пассажиров, несмотря на большое количество людей, обстановка в терминале остается относительно спокойной.

Они также предполагают, что международные рейсы продолжают отправлять, тогда как внутренние не выполняются.