Дроны атаковали Москву: в Подмосковье слышали взрывы, аэропорты останавливали работу

Россия, Понедельник 15 декабря 2025 06:49
UA EN RU
Дроны атаковали Москву: в Подмосковье слышали взрывы, аэропорты останавливали работу Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Неизвестные дроны летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области зафиксировали атаку неизвестных беспилотников.

О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.

В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашира. Моменты взрывов попали на видео.

Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", однако впоследствии авиасообщение восстановили.

В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.

Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В том числе 25 - над территорией Московского региона.

Атаки на Москву

Напомним, в ночь на 11 декабря российские паблики тоже писали, что в Москву долетают неизвестные дроны. На фоне этого в области был объявлен "красный" уровень опасности, а аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно остановили работу.

Также мы писали, что 30 ноября на Москву тоже летели дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области были слышны взрывы, а росСМИ уточняли, что прогремели три взрыва в подмосковной Коломне.

До этого 27 октября в районе Москвы прогремели взрывы: россияне жаловались на атаку дронов.

