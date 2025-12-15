Дроны атаковали Москву: в Подмосковье слышали взрывы, аэропорты останавливали работу

Неизвестные дроны летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области зафиксировали атаку неизвестных беспилотников.

О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.

В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашира. Моменты взрывов попали на видео.

Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", однако впоследствии авиасообщение восстановили.

В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.

Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В том числе 25 - над территорией Московского региона.