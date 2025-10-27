ua en ru
В районе Москвы прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов

Москва, Понедельник 27 октября 2025 22:30
В районе Москвы прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов Иллюстративное фото: в Москве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Неизвестные дроны сегодня, 27 октября, вечером якобы атакуют Москву. В Подмосковье уже звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

В сети появились слухи о том, что в близости от Москвы были зафиксированы дроны. В частности, жители Раменского (30 километров от Москвы) и Бронниц (52 километра от Москвы) услышали взрывы. Также взрывы гремели и в Серпухове (около 100 километров от Москвы).

Мэр Москвы Сергей Собянин попытался успокоить жителей столицы и написал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила два беспилотника, которые летели на Москву.

Он добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

В свою очередь Коваленко отметил, что взрывы звучат не только в пригороде, но и в самой Москве.

Атака на Москву 26 октября

Стоит заметить, что дроны атакуют Москву уже второй день подряд. В частности, 26 октября в районе российской столицы также фиксировали беспилотники.

В момент атаки российские СМИ распространяли многочисленные фото и видео из Москвы: в городе слышны громкие взрывы, а на некоторых кадрах был заметен дым.

Пропагандистские каналы утверждали, что в один из жилых домов якобы попал украинский дрон. Но официально это не подтверждалось.

Также в сети распространяли фото российского пикапа с пулеметом возле Кремля - подобия украинских мобильных огневых групп, которые охотятся на "Шахеды".

Уже сегодня в Минобороны РФ похвастались, что "перехватили" почти 200 дронов. Там утверждали, что каждый пятый беспилотник летел на Москву.

