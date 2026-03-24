Итак, на фоне глобального топливного кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, Вьетнам официально договорился с Россией о запуске своей первой атомной электростанции. Стало известно, что стоит за этим контрактом и почему Вьетнам спешит в "ядерные объятия" Кремля.

Энергетическое отчаяние Ханоя

Ситуация с горючим во Вьетнаме стала критической после того, как война с участием Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив. Еще бы, 80% импортной нефти страна получала именно с Ближнего Востока. Теперь же на заправках выстроились огромные очереди, а цены взлетели до небес. Чтобы спасти экономику от коллапса, правительство Вьетнама решило ускорить переход на мирный атом. Выбор партнера пал на Россию, с которой Ханой поддерживает энергетические связи еще со времен СССР.

Подписание исторического соглашения

Соглашение было подписано во время визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию, согласно заявлению на веб-сайте правительства, где однако не уточняется, когда начнется строительство.

Главные тезисы проекта "Нинь Тхуан-1":

Россия возведет первую в стране станцию с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт; Вьетнам давит на Кремль, чтобы запустить объект не позднее 2031 года; Газовый бонус: Российский "Новатэк" также подписал меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам.

Несмотря на попытки Ханоя диверсифицировать источники (переговоры с Японией и Южной Кореей), ставка на российские технологии выглядит рискованной. Так, в условиях международной изоляции РФ использование ее ядерных технологий может стать для Вьетнама "энергетической удавкой", подобной той, которую Москва годами использовала против Европы.