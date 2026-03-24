Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР: звучали угрозы
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время сессии Верховного народного собрания заявил, что Южная Корея является "наиболее враждебным государством", и предупредил о жестком ответе в случае провокаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yonhap.
Жесткое заявление Пхеньяна
Глава КНДР официально охарактеризовал Южную Корею как "наиболее враждебное государство". Такое заявление прозвучало в ходе первой сессии Верховного народного собрания.
По данным источника, Ким Чен Ын подчеркнул, что Сеул понесет ответственность за любые действия, которые будут расценены как провокация в адрес Пхеньяна.
Возможные изменения в политике
Также сообщается, что в КНДР обсуждали вопрос пересмотра конституции. При этом остается неясным, может ли этот процесс закрепить официальный статус Южной Кореи как враждебного государства.
Одновременно лидер страны заявил о неизменности ядерного статуса Северной Кореи и подчеркнул намерение продолжать противодействие силам, которые он назвал враждебными.
Обвинения в адрес США
В своем выступлении Ким Чен Ын также обвинил США в террористической деятельности и вмешательстве в разных регионах мира.
Эти заявления прозвучали на фоне международной напряженности, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке.
Лидер КНДР заявил о намерении и далее развивать оборонительное ядерное сдерживание. По его словам, ядерные силы страны должны сохранять "оперативную и точную" готовность к реагированию на возможные угрозы национальной и региональной безопасности.
Напоминаем, что в Северной Корее состоялся марш военных, участвовавших в боях в Курской области на стороне России, во время которого они прошли под российским флагом. В Министерстве иностранных дел Украины при этом напомнили, что в ходе войны против Украины, по их данным, погибли около 6000 северокорейских военнослужащих.
Отметим, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах усилить ядерный потенциал страны в течение ближайших пяти лет, при этом допустив возможность налаживания отношений с Вашингтоном при выполнении определенных условий.