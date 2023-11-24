В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции

На территории московской электроподстанции "Чагино" вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов.

"Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве. По округу разносится густой дым", - говорится в сообщении.

район Москвы Люблино на карте (фото: скрин google.com/maps)

В сети появилось видео пожара на электроподстанции "Чагино":

"Хлопки" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

23 ноября в городе Литкарино Московской области раздались взрывы. В результате в Подмосковье обесточило несколько населенных пунктов.

В украинской разведке ужепредупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, ведь количество атак дронов будет только увеличиваться.

Также, вечером 10 ноября раздавались взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.