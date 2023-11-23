В Подмосковье раздались взрывы, обесточено несколько населенных пунктов

В городе Лыткарино Московской области прогремели взрывы сегодня ночью, 23 ноября. В Подмосковье обесточены несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Утверждается, что около часа ночи местные жители услышали яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в Лыткаринском округе выключился весь свет. Также сообщается, что на месте взрыва начался пожар.

Как сообщают российские СМИ, было обесточено несколько населённых пунктов Подмосковья.

Стоит отметить, что город Лыткарино находится в 30 километрах от российской столицы.

"Хлопки" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.