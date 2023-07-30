Атака дронов. Что известно о взрывах в Москве и Крыму

Этой ночью в российской столице произошел взрыв на территории комплекса "Москва-сити", а россияне заявили об атаке дронов. Кроме того, Минобороны РФ утверждает, что "отбило атаку" на временно оккупированный Крым.

Что известно об этих "атаках" и их последствиях - в материале РБК-Украина ниже.

Москва

После 4:00 в российской столице и Подмосковье раздались взрывы. Позже стало известно о взрыве на территории элитного комплекса "Москва-сити", а именно в здании "IQ-квартала".

В сети писали, что неизвестный беспилотник врезался в 5-6 этаж 50-этажного здания, в результате чего повреждены башни. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что жертв и раненых нет, хотя в сети писали о пострадавшем.

Также в Telegram-каналах сообщалось, что взрыв произошел в так называемой "министерской башне". Там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Атака беспилотников. После инцидента российское Министерство обороны заявило, что "отбило атаку беспилотников", в которой традиционно обвинили Украину. Как утверждают россияне, один дрон якобы сбила ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника, по их словам, якобы подавили средствами РЭБ, после чего те "потеряли управление" и врезались в комплекс "Москва-сити".

Также отметим, что из-за взрыва в элитном комплексе "Москва-сити" закрыли аэропорт Внуково. Рейсы не принимали и не отправляли.

Крым

Кроме того, Минобороны РФ заявило об "атаке дронов" на оккупированный Крым. Россияне утверждают, что якобы было 25 беспилотников и, конечно, обвиняют украинские силы.

"16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крах в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут", - заявило Минобороны РФ.

Следует отметить, что самые большие крымские Telegram-каналы не сообщали о взрывах этой ночью.

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