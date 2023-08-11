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В ГУР предупредили жителей Москвы об увеличении атак беспилотников

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Пятница 11 августа 2023 15:57
В ГУР предупредили жителей Москвы об увеличении атак беспилотников Фото: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Валерия Полищук

Жителям Москвы следует ожидать новых нападений беспилотников. Поскольку противовоздушная оборона российской столицы не способна защитить ее граждан в условиях продолжающейся эскалации войны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post.

"Понятие безопасности все больше отдаляется от жителей Москвы. Весь мир продолжает видеть, что российская оборонная система и страна, претендующая на ведущую роль на рынке вооружений, неэффективна, устарела и не может адекватно отвечать на современные вызовы", - заявил он.

По словам Юсова, это симптом руководства российского диктатора Владимира Путина, который "продолжает вести к деградации системы государственного управления".

"Возможно, эта тенденция приведет жителей Москвы к правильным выводам - верить или не верить российскому телевидению и российской пропаганде, продолжать или не продолжать поддерживать преступный режим", - предположил он.

Юсов добавил, что количество ежедневных атак на российские города может увеличиться.

"Учитывая динамику последних месяцев, количество, географию и интенсивность, логично предположить увеличение числа ежедневных атак", - заявил он.

При этом Юсов отметил, что в ответных ударах Украины есть и "определенная справедливость".

"В результате преступной и геноцидной войны Путина против Украины украинцы лишены возможности пользоваться воздушным транспортом, самолеты и наши аэропорты не работают или разрушены. Сегодня москвичи могут ощутить нечто подобное", - подчеркнул он.

Атаки на Москву

В последнее время участились атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

Так, одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Кроме того, ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

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