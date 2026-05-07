ISW разоблачил циничные заявления Москвы о "перемирии" с Украиной

РФ проигнорировала объявленный Украиной режим прекращения огня от 6 мая. В дополнение в Кремле обвинили Киев в якобы нарушении перемирия, хотя россияне били по Украине с начала "режима тишины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, российские и оккупационные чиновники "объединились" вокруг ударов по аннексированному Джанкою в Крыму, которые были осуществлены ночью 5 мая - до того, как в 00:00 6 мая началось одностороннее прекращение огня Украиной.

Они "ложно утверждали, что Киев нарушил собственно прекращение огня".

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил незадолго до 22:30 по местному времени 5 мая, что украинские беспилотники были направлены на оккупированный Крым, а затем заявил лишь через 10 минут после полуночи 6 мая, что украинские войска нанесли удары по оккупированному Джанкою, предполагая, что Украина нанесла удары до прекращения огня.

Двое депутатов Государственной думы России также заявили, что украинский удар произошел незадолго до начала прекращения огня в полночь.

"Российское обвинение не является убедительным, поскольку боевые задачи, происходящие до прекращения огня, не нарушают прекращение огня", - пишет ISW.

Аналитики также обратили внимание, что российские войска и раньше продолжали удары и штурмы до момента начала различных "режимов тишины", объявленных Кремлем.

Речь идет, в частности, о 30-часовом перемирии в апреле 2025 года, прекращении огня на День победы и Пасхальном перемирии.

Как отмечают в ISW, во время так называемого "пасхального перемирия" 11-12 апреля 2026 года российские оккупанты казнили четырех украинских военнопленных.