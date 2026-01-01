ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Москва в новогоднюю ночь подверглась атаке неизвестных дронов

Четверг 01 января 2026 01:05
UA EN RU
Москва в новогоднюю ночь подверглась атаке неизвестных дронов Фото: наа месте падения обломков работают экстренные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 31 декабря на 1 января на Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, в 22:55 мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы противовоздушной обороны якобы сбили один дрон, летевший на Москву.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил он.

Паралельно ряд пабликов писали, что "идет налет дронов на Москву", из-за чего был закрыт аэропорт "Домодедово".

Судя по времени публикациям, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.

Чуть позже, в 00:27 по московскому времени, Собянин отчитался, что якобы был сбит еще один беспилотник.

Атаки дронов на РФ

Напомним, что в последнее время Россия все чаще подвергается атаке неизвестных дронов. В частности , речь идет о военных объектах РФ или объектах, связанных с военной сферой. Периодически о результаты атак подтверждаются Генштабом ВСУ.

Например, в ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также под атакой были нефтегазовый терминал "Таманьнефтьгаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.

Стоит также отметить, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.

Однако в Нацбезопасности США и ЦРУ выяснили, что это ложь и никакой атаки на Путина или его резиденции не было. Дроны летели на другой объект, который уже раньше подвергался атаке. Он находится в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Дрони
Новости
Трамп репостнул статью о роли Путина в срыве мира
Трамп репостнул статью о роли Путина в срыве мира
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем