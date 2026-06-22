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"Москва будет гореть". В сети написали о взломе Telegram Собянина

00:44 22.06.2026 Пн
2 мин
Что было в постах канала Собянина?
aimg Эдуард Ткач
"Москва будет гореть". В сети написали о взломе Telegram Собянина Фото: Сергей Собянин (росСМИ)
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В воскресенье вечером, 21 июня, был взломан личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. После взлома в нем массово появились сообщения, что столица РФ будет гореть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел примерно после 22:00. Тогда ленту канала заполонили десятки одинаковых сообщений, где в том числе было написано: "Москва будет гореть", "Слава Украине", и даже был размещен сбор средств на нужды украинской армии.

Позже публикации исчезли, и на данный момент, как пишут СМИ, канал восстановили. Примечательно, что взлом произошел в день рождения Собянина - в воскресенье ему исполнилось 68 лет.

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Также важно отметить, что был взломан именно второй Telegram-канал мэра, который называется "Сергей Собянин. Личный блог". Этот паблик не фейк, а официальный, что доказывает активная ссылка на сайте sobyabin.ru. В этом канале, как правило, публикуются исключительно анонсы материалов с сайта.

Основной городской канал мэра ("Мэр Москвы. Сергей Собянин"), который публикует оперативные городские новости - не пострадал.

Москва под прицелом

Напомним, в четверг 18 июня украинские дроны массировано атаковали Москву и область. В результате атаки пострадал НПЗ, который расположен в районе Капотня (район Москвы). Одним из ярких кадров стала взлетающая крышка от резервуара. Причем, предположительно, этот взлет случился из-за удара ракеты российской ПВО, которая пыталась сбить дрон.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил атаку на Россию и привал россиян отрезвлять диктатора РФ Владимира Путина, предупредив, что в ином случае Москва будет гореть.

К слову, спикер Кремля Дмитрий Песков несмотря на то, что было по итогу, решил похвалить результатов работы российской ПВО. По его словам, показатели работы "высокие".

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