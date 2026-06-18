"Слов мало". У Путина после удара по Москве разразились угрозами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после массированной атаки украинских беспилотников на Москву пообещал регулярные массированные удары по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life.ru.
Лавров прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву и заявил, что "только ответных слов на действия Киева недостаточно".
По его словам, Россия будет наносить "массированные групповые удары на регулярной основе" по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ.
"Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять", - добавил министр, имея в виду Путина.
Напомним, что Лавров отреагировал на это после того, как в ночь на 18 июня Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время полномасштабной войны.
В направлении столицы РФ летели более 180 дронов. Во второй раз за неделю был поражён Московский НПЗ в Капотне - на предприятии вспыхнуло не менее пяти очагов пожара, было повреждено ключевое оборудование.