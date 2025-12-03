Морозы придут внезапно? В Укргидрометцентре объяснили, какой может быть эта зима

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, а также какой может быть нынешняя зима в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Украинцам рассказали, что сегодня в мире над сезонными и месячными прогнозами работают ученые метеорологи 15 центров.
При этом в Европе сосредоточено 5 таких центров. Они находятся в погодных прогностических центрах:
Между тем Европейская программа Copernicus ("Коперникус") объединила с целью долгосрочного прогнозирования не только европейские, но и погодные центры США, Японии и Южной Кореи.
В УкрГМЦ сообщили, что прогнозы на сезон (месяц):
Кроме того, прогнозы учитывают температурный режим водной поверхности океанов (наличие Эль-Нинья - положительной аномалии, или Ла-Нинья - отрицательной аномалии в экваториальной части Тихого океана).
В то же время для погодных условий в Европе важна крупномасштабная циркуляция воздушных масс возле Исландии.
"Если возле Исландии активно образуются циклоны (положительная фаза северо-атлантического колебания NAO+), то на Европу (особенно западную и северную части) поступает влажный и теплый атлантический воздух, обусловливая теплую зиму", - объяснили в Укргидрометцентре.
Если же исландский минимум "слабо выражен (отрицательная фаза NAO-), над Европой преимущественно формируется поле повышенного давления", что:
Между тем погодные условия в восточной части Европы, в частности в Украине, зависят и от активности Полярного вихря (индекс АО):
Согласно имеющейся фактической и прогностической информации на период с декабря 2025 года по январь и февраль 2026 года:
Вероятно также, что в течение зимних месяцев будет наблюдаться нейтральная и положительная фазы Северо-атлантического колебания NAO+ (усиление Исландского минимума).
"Что обусловит циклонический характер погодных условий над Европой (особенно северо-западной частью) и перемещение теплого и влажного атлантического воздуха вглубь континента", - сообщили в УкрГМЦ.
При этом активность Полярного вихря будет испытывать колебания.
Поэтому западный перенос воздушных масс над Европой может прерываться вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока.
Из-за этого "на фоне в целом теплой погоды будут периоды настоящей зимы".
"Более вероятно это может произойти в январе-феврале", - объяснили украинцам.
Исходя из результатов анализа температурных показателей за последние 30 лет можно определить такие тенденции, характерные для территории Украины в зимний период:
Исходя из приведенной выше информации, в Укргидрометцентре рассказали о таких выводах насчет будущей зимы в Украине:
Не исключены при этом и периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть также один период на 10-20 суток) - с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.
В северной части и в Карпатах - в отдельные дни - температура воздуха может быть даже несколько ниже.
"Наиболее вероятно в январе и феврале", - уточнили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения:
