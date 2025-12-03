Морози прийдуть раптово? В Укргідрометцентрі пояснили, якою може бути ця зима

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, а також якою може бути цьогорічна зима в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Українцям розповіли, що сьогодні у світі над сезонними та місячними прогнозами працюють вчені метеорологи 15 центрів.
При цьому в Європі зосереджено 5 таких центрів. Вони знаходяться у погодних прогностичних центрах:
Тим часом Європейська програма Copernicus ("Копернікус") об'єднала з метою довгострокового прогнозування не тільки європейські, але й погодні центри США, Японії та Південної Кореї.
В УкрГМЦ повідомили, що прогнози на сезон (місяць):
Крім того, прогнози враховують температурний режим водної поверхні океанів (наявність Ель-Нінья - додатньої аномалії, чи Ла-Нінья - від'ємної аномалії в екваторіальній частині Тихого океану).
Водночас для погодних умов в Європі важлива великомасштабна циркуляція повітряних мас біля Ісландії.
"Якщо біля Ісландії активно утворюються циклони (додатня фаза північно-атлантичного коливання NAO+), то на Європу (особливо західну та північну частини) надходить вологе і тепле атлантичне повітря, зумовлюючи теплу зиму", - пояснили в Укргідрометцентрі.
Якщо ж ісландський мінімум "слабко виражений (від'ємна фаза NAO-), над Європою переважно формується поле підвищеного тиску", що:
Тим часом погодні умови в східній частині Європи, зокрема в Україні, залежать і від активності Полярного вихору (індекс АО):
Згідно з наявною фактичною та прогностичною інформацією на період з грудня 2025 року по січень і лютий 2026 року:
Ймовірно також, що впродовж зимових місяців спостерігатиметься нейтральна та додатня фази Північно-атлантичного коливання NAO+ (посилення Ісландського мінімуму).
"Що зумовить циклонічний характер погодних умов над Європою (особливо північно-західною частиною) і переміщення теплого і вологого атлантичного повітря вглиб континенту", - повідомили в УкрГМЦ.
При цьому активність Полярного вихору зазнаватиме коливань.
Тому західне перенесення повітряних мас над Європою може перериватися вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу.
Через це "на тлі загалом теплої погоди будуть періоди справжньої зими".
"Більш ймовірно це може відбутися в січні-лютому", - пояснили українцям.
Виходячи з результатів аналізу температурних показників за останні 30 років можна визначити такі тенденції, характерні для території України в зимовий період:
Виходячи із наведеної вище інформації, в Укргідрометцентрі розповіли про такі висновки щодо майбутньої зими в Україні:
Не виключені при цьому й періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути також один період на 10-20 діб) - із мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.
У північній частині та у Карпатах - в окремі дні - температура повітря може бути навіть дещо нижчою.
"Найбільш ймовірно в січні та лютому", - уточнили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін:
