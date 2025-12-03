Морози прийдуть раптово? В Укргідрометцентрі пояснили, якою може бути ця зима

Хто працює над сезонними й місячними прогнозами

Українцям розповіли, що сьогодні у світі над сезонними та місячними прогнозами працюють вчені метеорологи 15 центрів.

При цьому в Європі зосереджено 5 таких центрів. Вони знаходяться у погодних прогностичних центрах:

Великої Британії;

Франції;

Німеччини;

Італії.

Тим часом Європейська програма Copernicus ("Копернікус") об'єднала з метою довгострокового прогнозування не тільки європейські, але й погодні центри США, Японії та Південної Кореї.

На чому базуються довгострокові прогнози погоди

В УкрГМЦ повідомили, що прогнози на сезон (місяць):

базуються на результатах динамічних моделей;

включають статистичні моделі та телекомунікації (зв'язки) великомасштабних циркуляційних процесів в атмосфері.

Крім того, прогнози враховують температурний режим водної поверхні океанів (наявність Ель-Нінья - додатньої аномалії, чи Ла-Нінья - від'ємної аномалії в екваторіальній частині Тихого океану).

Водночас для погодних умов в Європі важлива великомасштабна циркуляція повітряних мас біля Ісландії.

"Якщо біля Ісландії активно утворюються циклони (додатня фаза північно-атлантичного коливання NAO+), то на Європу (особливо західну та північну частини) надходить вологе і тепле атлантичне повітря, зумовлюючи теплу зиму", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Якщо ж ісландський мінімум "слабко виражений (від'ємна фаза NAO-), над Європою переважно формується поле підвищеного тиску", що:

сприяє поширенню холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу;

зумовлює холодну зиму.

Тим часом погодні умови в східній частині Європи, зокрема в Україні, залежать і від активності Полярного вихору (індекс АО):

за додатньої фази (сильний вихор над Північним полюсом) в Європі переважає західне перенесення повітряних мас і до України надходить вологе і тепле повітря атлантичного походження;

за від'ємної фази (слабкий вихор), може відбуватися вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу на тривалий період.

Про що свідчить наявна інформація щодо поточної зими

Згідно з наявною фактичною та прогностичною інформацією на період з грудня 2025 року по січень і лютий 2026 року:

над Тихим океаном спостерігатимуться слабкі умови Ла-Нінья;

але переважатимуть додатні аномалії температури поверхні води над тропічною та північною частинами Атлантики.

Ймовірно також, що впродовж зимових місяців спостерігатиметься нейтральна та додатня фази Північно-атлантичного коливання NAO+ (посилення Ісландського мінімуму).

"Що зумовить циклонічний характер погодних умов над Європою (особливо північно-західною частиною) і переміщення теплого і вологого атлантичного повітря вглиб континенту", - повідомили в УкрГМЦ.

При цьому активність Полярного вихору зазнаватиме коливань.

Тому західне перенесення повітряних мас над Європою може перериватися вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу.

Через це "на тлі загалом теплої погоди будуть періоди справжньої зими".

"Більш ймовірно це може відбутися в січні-лютому", - пояснили українцям.

Які тенденції характерні для зимового періоду в Україні

Виходячи з результатів аналізу температурних показників за останні 30 років можна визначити такі тенденції, характерні для території України в зимовий період:

середня місячна температура зимових місяців (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5°C;

суттєво скоротилась тривалість зимового періоду із середньодобовою температурою нижче нуля градусів;

сума від'ємних температур впродовж зимового періоду скоротилась майже у два рази;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів - щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень.

Якою може бути поточна зима в Україні

Виходячи із наведеної вище інформації, в Укргідрометцентрі розповіли про такі висновки щодо майбутньої зими в Україні:

середня температура зимових місяців (грудень, січень, лютий) очікується вищою за норму на 1,5-2°C;

більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря.

Не виключені при цьому й періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути також один період на 10-20 діб) - із мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

У північній частині та у Карпатах - в окремі дні - температура повітря може бути навіть дещо нижчою.

"Найбільш ймовірно в січні та лютому", - уточнили в УкрГМЦ.

Повідомляється також, що у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: