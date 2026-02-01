Морозы вернулись: как Украина усиливает энергетику, - Шмыгаль о приоритетах

Восстановлена ключевая линия и наращиваются мощности

По словам министра, на заседании Штаба проанализировали результаты работы энергокомпаний и обозначили ключевые задачи на неделю.

Из-за возвращения сильных морозов в Украине отметили местные и областные власти на необходимости ускорить восстановление света и теплоснабжения.

"Необходимо усилить темпы ремонта, чтобы люди не оставались без света и тепла", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что во 2 часа ночи завершили ремонт высоковольтной линии из Молдовы, что добавило 500 МВт мощности для стабилизации энергоснабжения Юга.

Ускоряется внедрение когенерационных установок - в Киевской области введена в работу установка на 1,5 МВт, завтра планируют запуск еще 1 МВт, а за январь добавлено около 4,5 МВт. Параллельно упрощаются условия для собственной генерации.

Государственные программы "5-7-9%" и "СветоДИМ"

Правительство расширило программу "5-7-9%" - кредитные средства теперь можно использовать для приобретения когенерационных установок, а максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 до 250 млн гривен.

Стартовала программа "СвітлоДІМ", предоставляющая помощь 100-300 тыс. гривен совладельцам многоквартирных домов на генераторы, аккумуляторы и солнечные панели.

Для первого этапа выделено 800 млн гривен, пилотные проекты стартуют в Киеве и Киевской области.

"Эти программы позволяют каждому дому создать собственный резерв энергии", - подчеркнул министр.