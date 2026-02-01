Морози повернулися: як Україна підсилює енергетику, - Шмигаль про пріоритети

Через повернення морозів в Україні уряд прискорює ремонт енергомереж і впровадження власної генерації. Уряд закликав місцеву владу максимально прискорити відновлення світла та теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
За словами міністра, на засіданні Штабу проаналізували результати роботи енергокомпаній та окреслили ключові завдання на тиждень.
Через повернення сильних морозів в Україні наголосили місцевій та обласній владі на необхідності прискорити відновлення світла і теплопостачання.
"Необхідно посилити темпи ремонту, щоб люди не залишалися без світла та тепла", - зазначив Шмигаль.
Він зазначив, що о 2-й ночі завершили ремонт високовольтної лінії з Молдови, що додало 500 МВт потужності для стабілізації енергопостачання Півдня.
Прискорюється впровадження когенераційних установок - у Київській області введено в роботу установку на 1,5 МВт, завтра планують запуск ще 1 МВт, а за січень додано близько 4,5 МВт. Паралельно спрощуються умови для власної генерації.
Уряд розширив програму "5-7-9%" - кредитні кошти тепер можна використовувати для придбання когенераційних установок, а максимальна сума інвесткредиту збільшена з 150 до 250 млн гривень.
Стартувала програма "СвітлоДІМ", що надає допомогу 100-300 тис. гривень співвласникам багатоквартирних будинків на генератори, акумулятори та сонячні панелі.
Для першого етапу виділено 800 млн гривень, пілотні проєкти стартують у Києві та Київській області.
"Ці програми дозволяють кожному будинку створити власний резерв енергії", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що енергетики відновили подачу електроенергії у всіх областях України після масштабної аварії, яка сталася вранці 31 січня.
Наразі регіони повертаються до планових графіків відключень світла. У результаті цієї аварії знеструмленими опинилися Київ та значна частина України, а також постраждала навіть Молдова.
Через подію в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, а у Києві та Харкові тимчасово зупинився рух метро. Відновлення енергопостачання та роботи підземки відбулося лише через кілька годин.