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Юрист, многолетний партнер и однофамилец. Шевченко представил свою команду в УАФ

Киев, Четверг 25 января 2024 14:22
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Юрист, многолетний партнер и однофамилец. Шевченко представил свою команду в УАФ Фото: Андрей Шевченко и Сергей Ребров возобновят звездный тандем (facebook.com/shevaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Новоизбранный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко завел в руководящую верхушку организации нового первого вице-президента и двух вице-президентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Внеочередной конгресс ассоциации утвердил заместителей нового руководителя организации. Ими стали предложенные президентом кандидаты.

Первым вице-президентом УАФ стал юрист Павел Бойчук, с которым Шевченко якобы сотрудничает более двух десятилетий. Кресла вице-президентов ассоциации достались главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и главе Львовской ассоциации футбола Александру Шевченко. За всех троих претендентов подали 93 голоса "за".

Перед избранием Бойчука, Реброва и Шевченко делегаты конгресса поддержали предложение нового президента УАФ уменьшить общее количество вице-президентов с 14-ти до трех. Из предыдущего состава заместителей главы ассоциации никто своего поста не сохранил.

Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории Он заменил в должности Андрея Павелко, в прошлом году оказавшегося в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы. Шевченко и Павелко – кумовья и сотрудничали в ролях наставника сборной и президента ассоциации.

К слову, ранее разобрали нюансы безальтернативных выборов президента УАФ с Шевченко-кандидатом.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров
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