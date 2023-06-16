Президента УАФ Павелко отправили в изолятор на 60 суток: что произошло

Судья Шевченковского районного суда Львова приняла решение об изменении меры пресечения в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Он будет находиться в СИЗО минимум два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootballHub .

Футбольный функционер оказался в СИЗО на 60 дней. Меру пресечения изменили по ходатайству прокурора.

Следственный судья Билинская приняла решение в пятницу утром. Ходатайство рассматривали в течение вчерашнего дня. Теперь Павелко уедет в изолятор до 14 августа включительно. Внесенный им ранее залог в размере 9,88 млн гривен перечислен в пользу государства.

В ноябре прошлого года Печерский райсуд столицы арестовал Павелко по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей. Тогда функционер остался на свободе благодаря внесенному залогу.

В отношении президента УАФ есть и другие производства. По данным FootballHub, остальные дела якобы касаются хищения средств от УЕФА, угроз физического насилия и запугивания журналиста. Сам Павелко называл все обвинения "бесперспективными и искусственными".

Кто такой Андрей Павелко

Украинский предприниматель, политик и спортивный функционер. Являлся депутатом Днепровского городского совета и Верховной Рады VII и VIII созывов.

В марте 2015 года избран президентом Федерации футбола Украины, которая впоследствии трансформировалась в УАФ. Позже вошел в ряд комитетов УЕФА, ныне входит в исполнительный комитет союза. В структуре ФИФА являлся членом дисциплинарного комитета.

За время пребывания в должности президента УАФ попал в ряд скандалов. В частности, его падчерица сфотографировалась в автомобиле с Кубком чемпионов, который должен быть под спецохраной перед финалом Лиги чемпионов. Резонанс вызвала и отставка Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины, когда Павелко не продлил с ним контракт.