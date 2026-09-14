МОН обратилось к вузам из-за длительных тревог, ждут план действий

Из-за регулярных воздушных тревог и вражеских атак украинским вузам напомнили о важных правилах работы, которые должны обеспечить не только качественное обучение студентов, но и безопасность всех участников образовательного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николая Трофименко в Facebook.
Эксперт напомнил, что образовательный процесс во время войны "не может зависеть от одного сценария".
Трофименко объяснил, что "ситуация с безопасностью меняется быстро".
Следовательно, университеты, по его словам, должны "так же быстро перестраивать обучение".
Заместитель министра сообщил, что каждое заведение высшего образования (ЗВО) должно заранее определить понятный протокол работы в различных условиях безопасности:
"Участники образовательного процесса должны знать эти правила до того, как возникнет кризисная ситуация", - подчеркнул чиновник.
Дистанционный формат, по словам Трофименко, "тоже должен быть готовой системой", а не "решением, которое начинают собирать после очередной длительной тревоги".
Он уточнил, что заблаговременно стоит продумать и подготовить все аспекты и элементы, необходимые для обучения в таком формате:
"За годы пандемии и войны все заведения высшего образования наработали соответствующие решения. Сейчас целесообразно убедиться в их работоспособности и, в случае необходимости, усовершенствовать", - отметил представитель МОН.
"Отдельно о воздушных тревогах. Безопасность - всегда имеет приоритет", - подчеркнул Трофименко.
Следовательно, если преподавателю или студентам нужно перейти в укрытие - "синхронное занятие прерывается на время перемещения".
Если же после этого часть группы из-за связи, электроэнергии или условий в укрытии не может вернуться к занятию, люди должны получить:
"Для университетов особенно важно гибко работать с разными компонентами образовательной программы", - напомнил Трофименко.
Он объяснил, что лабораторные, практические занятия и работа со специальным оборудованием - требуют очного присутствия. Следовательно, их стоит планировать:
Между тем консультации, самостоятельную или проектную работу можно организовывать:
"Планирование лекций должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечить усвоение необходимого материала в безопасных условиях и не потерять связь преподавателя с аудиторией", - добавил чиновник.
Такой подход, по его словам, "позволяет сохранять содержание программы, даже когда обычное расписание приходится постоянно корректировать".
"Именно дифференциацию занятий в зависимости от потребности в очном взаимодействии, оборудовании или возможности самостоятельной работы предлагают закладывать в модель образовательного процесса", - подчеркнул Трофименко.
Заместитель министра образования и науки отметил, что "еще один очень важный аспект - коммуникация".
"Студент не должен искать расписание в одном чате, ссылку на занятие - в другом, а задачу - в третьем. Университету нужна понятная цифровая точка входа и резервный канал на случай технических проблем", - объяснил специалист.
Кроме того, после длительных изменений формата важно:
То есть образовательный процесс "должен оставаться управляемым" даже тогда, "когда внешние обстоятельства таковыми не являются".
В заключение Трофименко отметил, что "университетская автономия дает заведениям достаточно пространства, чтобы находить решения под собственные условия".
"Но ответственность здесь тоже на заведении: безопасность людей, минимизация образовательных потерь, понятные правила для студентов и преподавателей и сохранение качества образования должны оставаться базовыми ориентирами", - подытожил представитель МОН.
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