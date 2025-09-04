МОН объявило дополнительное поступление в вузы: как успеть подать заявление с польской матурой

Министерство образования и науки ввело дополнительное поступление в учреждения высшего образования для граждан Украины, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты egzamin maturalny - экзамена под названием "матура".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Согласно информации министерства, украинские высшие учебные заведения открыли дополнительное поступление для граждан Украины по результатам польской матуры.
"Мы открыли дополнительное поступление для старшеклассников, которые закончили учебный год в Польше и сдали экзамен матура", - прокомментировал решение министр образования и науки Оксен Лисовой.
Он объяснил, что отныне украинские ЗВО смогут принимать результаты матуры как основание для зачисления на обучение.
"Таким образом, после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты, мы предлагаем украинцам альтернативу - без потери времени и возможностей", - отметил чиновник.
Следовательно, дополнительный набор позволяет выпускникам, которые сдавали матуру за границей, присоединиться к украинскому академическому сообществу уже в этом учебном году - без отсрочки старта обучения.
Возможность дополнительного поступления на бакалавриат в украинские вузы касаются абитуриентов, которые:
"Отныне украинские абитуриенты могут подавать заявления с результатами матуры - при условии, что в год поступления сдано не менее четырех предметов матурального экзамена, обязательно польский язык и математика и еще два предмета на выбор", - объяснили в МОН.
Уточняется, что перевод результатов матурального экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема.
Согласно информации МОН, в новых реалиях в условиях проведения дополнительного поступления введены следующие изменения:
Украинцам объяснили, что подача заявлений уже открыта. Она осуществляется через учебные заведения (с возможностью дистанционной подачи).
"Сроки приема заявлений определяются учреждениями высшего образования, а зачисление - проводится не позднее 20 октября", - отметили в МОН.
Отмечается, что дополнительное поступление осуществляется исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.
Для того чтобы подать заявление на поступление, нужно:
Уточняется, что заявления в ЕГЭБО на основе иностранного документа об образовании регистрируются приемными комиссиями ЗВО по предоставленным в бумажном виде документам поступающего (их также возможно предоставить средствами электронной связи - при условии использования Квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя).
Напомним, в конце августа 2025 года Польша ужесточила требования для иностранных абитуриентов (в частности относительно подтверждения владения языком обучения не ниже уровня B2).
Это повлияло на процедуры поступления для граждан других государств и вызвало соответствующую реакцию МОН Украины - насчет предоставления дополнительных возможностей для наших граждан.
В министерстве объяснили, что egzamin maturalny или матура - это стандартизированный выпускной экзамен в Польше (после завершения полного среднего образования). Его результаты используют, в том числе, и для поступления в университеты.
Обязательными составляющими матуры является польский язык (устная и письменная части), современный иностранный язык и математика, а также как минимум один дополнительный предмет - на расширенном уровне.
