ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Молодежная сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

Среда 27 августа 2025 11:37
UA EN RU
Молодежная сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира Сборная Украины по волейболу U21 (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 27 августа, молодежную сборную Украины по волейболу ждет исторический матч 1/8 финала чемпионата мира против Польши. "Сине-желтые" впервые пробились в плейоф мирового первенства U21.

Где и когда смотреть матчи - сообщает РБК-Украина.

Исторический прорыв Украины

Сборная Украины U21 заняла третье место в группе D молодежного чемпионата мира по волейболу-2025. В решающем матче группового этапа команда Сергея Капелюся обыграла Тунис в трех сетах и впервые в истории пробилась в плей-офф турнира.

Главными лидерами украинцев стали блокировщик Андрей Челеняк и диагональный Александр Бойко.

Челеняк в топ-3 блокировщиков мира

По итогам группового этапа Челеняк вошел в тройку самых результативных игроков чемпионата по очкам на блоках (18). Больше всего - восемь блоков - он набрал в матче с Аргентиной.

Бойко среди самых результативных игроков

Александр Бойко стал лучшим по очкам в составе сборной Украины. Диагональный завершил групповую стадию с 73 очками, а его 33 балла в матче против Индонезии стали четвертым лучшим показателем на турнире в одном поединке.

Следующий соперник - Польша

В 1/8 финала Украина встретится с Польшей, которая уступила только Ирану и в целом проиграла три сета в пяти матчах группового этапа. Игра состоится 27 августа в 12:00 по киевскому времени.

Трансляция матча - на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных каналах Общественного, а также на YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Женская сборная Украины завершает групповой этап

Сегодня также свой заключительный матч группового этапа женского чемпионата мира по волейболу проведет сборная Украины. В 16:30 украинки сыграют против Камеруна. Чтобы сохранить преимущество в борьбе за третье место, команде нужна лишь победа.

Трансляция матча Украина - Камерун состоится также состоится на телеканалах и YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Другие матчи 1/8 финала ЧМ U21 по волейболу:

  • 12:00 Чехия - Турция
  • 15:00 Япония - Китай

Всего в среду, 27 августа, будут сыграны такие волейбольные матчи:

  • 12:00 Волейбол: Украина - Польша (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 12:00 Волейбол: Чехия - Турция (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 13:00 Волейбол: Япония - Сербия (чемпионат мира, женщины)
  • 15:00 Волейбол: Япония - Китай (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 16:30 Волейбол: Украина - Камерун (чемпионат мира, женщины)

Ранее мы сообщали о том, как женская сборная Украины драматично проиграла Японии в мегапоединке на ЧМ-2025 по волейболу.

Также читайте, закончился ли конфликт между звездным волейболистом Олегом Плотницким и сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Волейбол
Новости
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы