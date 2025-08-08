ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конец конфликта? Звездный волейболист Плотницкий может сыграть за сборную Украины на ЧМ

Пятница 08 августа 2025 11:26
UA EN RU
Конец конфликта? Звездный волейболист Плотницкий может сыграть за сборную Украины на ЧМ Фото: Сыграет ли Плотницкий на ЧМ (volleyballworlditalia)
Автор: Андрей Костенко

Бывший капитан национальной команды Украины по волейболу Олег Плотницкий может снова надеть сине-желтую форму и усилить сборную на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

На что намекнул волейболист

На своей странице в соцсети Плотницкий опубликовал фотографию из аэропорта, где он позирует вместе с игроками сборной Ильей Ковалевым, Тимофеем Полуяном и Юрием Синицей, и добавил загадочную подпись: "Угадайте, что может произойти?".

Конец конфликта? Звездный волейболист Плотницкий может сыграть за сборную Украины на ЧМ

Это подпитало слухи о его возможном возвращении в ряды команды, выступления в которой он прекратил из-за конфликта с Федерацией волейбола Украины.

Ранее Плотницкий заявлял, что условия сотрудничества с федерацией изменились к лучшему, и он не исключает возобновления выступлений за сборную.

Плотницкий и сборная Украины

Звездный волейболист выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды.

В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023. Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже.

В мае 2024 года Плотницкий вместе еще с восемью ведущими волейболистами отказались играть за национальную команду. Формальные причины назывались разные, в частности, желание отдохнуть после тяжелого сезона и травмы.

Но на самом деле игроки таким образом выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды - латвийца Угиса Крастиньша и назначением на его место аргентинского специалиста Рауля Лосано.

Впрочем, и без лидеров сборная Украины выиграла Золотую Евролигу, в финале одолев сборную Хорватии. После этого команда выступила в Кубке претендентов, где впервые в истории завоевала право играть в самой престижной мировой серии - Лиге наций.

Впоследствии большинство отказников вернулась в состав сборной. Однако Плотницкий официально заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Конец конфликта? Звездный волейболист Плотницкий может сыграть за сборную Украины на ЧМ

Плотницкий выиграл волейбольную Лигу чемпионов в составе итальянской "Перуджи" (фото: volleyballworlditalia)

Украина ЧМ-2025: что известно

Уже 12 сентября на Филиппинах стартует чемпионат мира по волейболу, где украинская команда сыграет в группе F против Италии, Бельгии и Алжира.

Это будет третье участие "сине-желтых" в мировых форумах. Дебют состоялся в 1998 году. Тогда Украина финишировала 10-й из 24-х участников. А на ЧМ-2022 команда пробились в 1/4 финала, где уступила сохозяевам турнира - сборной Словении.

Ранее тренер Рауль Лосано рассказал о работе с волейбольной сборной Украины во время войны и конфликте с Плотницким.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики