Конец конфликта? Звездный волейболист Плотницкий может сыграть за сборную Украины на ЧМ

Бывший капитан национальной команды Украины по волейболу Олег Плотницкий может снова надеть сине-желтую форму и усилить сборную на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

На что намекнул волейболист

На своей странице в соцсети Плотницкий опубликовал фотографию из аэропорта, где он позирует вместе с игроками сборной Ильей Ковалевым, Тимофеем Полуяном и Юрием Синицей, и добавил загадочную подпись: "Угадайте, что может произойти?".

Это подпитало слухи о его возможном возвращении в ряды команды, выступления в которой он прекратил из-за конфликта с Федерацией волейбола Украины.

Ранее Плотницкий заявлял, что условия сотрудничества с федерацией изменились к лучшему, и он не исключает возобновления выступлений за сборную.

Плотницкий и сборная Украины

Звездный волейболист выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды.

В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023. Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже.

В мае 2024 года Плотницкий вместе еще с восемью ведущими волейболистами отказались играть за национальную команду. Формальные причины назывались разные, в частности, желание отдохнуть после тяжелого сезона и травмы.

Но на самом деле игроки таким образом выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды - латвийца Угиса Крастиньша и назначением на его место аргентинского специалиста Рауля Лосано.

Впрочем, и без лидеров сборная Украины выиграла Золотую Евролигу, в финале одолев сборную Хорватии. После этого команда выступила в Кубке претендентов, где впервые в истории завоевала право играть в самой престижной мировой серии - Лиге наций.

Впоследствии большинство отказников вернулась в состав сборной. Однако Плотницкий официально заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Плотницкий выиграл волейбольную Лигу чемпионов в составе итальянской "Перуджи" (фото: volleyballworlditalia)

Украина ЧМ-2025: что известно

Уже 12 сентября на Филиппинах стартует чемпионат мира по волейболу, где украинская команда сыграет в группе F против Италии, Бельгии и Алжира.

Это будет третье участие "сине-желтых" в мировых форумах. Дебют состоялся в 1998 году. Тогда Украина финишировала 10-й из 24-х участников. А на ЧМ-2022 команда пробились в 1/4 финала, где уступила сохозяевам турнира - сборной Словении.