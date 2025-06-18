"Молодой, светлый, добрый": что известно о погибшем в Киеве парне, которого ждали родители

Что известно о погибшем парне, за которого молились родители

Согласно информации университета, погибшим парнем, за судьбой которого вчера наблюдали украинцы, оказался Дмитрий Константинович Исаенко.

"Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это парень, за судьбой которого следила вся страна", - говорится в публикации.

Уточняется, что это он - "чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили".

"Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло", - добавили в УГУ имени Михаила Драгоманова.

Сообщается, что Дмитрий Исаенко был студентом 1мЗЛФР группы, 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья.

Он учился по специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)".

"Ему был всего 31 год. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь - пока его не забрала война", - рассказали украинцам.

Отмечается, что поддержать семью погибшего можно:

по ссылке на банку monobank (она открыта на имя друга Дмитрия, студента УГУ факультета физического воспитания, спорта и здоровья Бученко Александра Дмитриевича);

по реквизитам банковской карты: 4441 1111 2537 1967.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Коллектив университета с вами в скорби. Никогда не простим. Никогда не забудем", - подытожили в учебном заведении.

Публикация УГУ имени Драгоманова (скриншот: facebook.com/udu.dragomanova)

Уничтожение 9-этажки в Киеве и поиски Исаенко

В Киеве во время массированного удара РФ 17 июня больше всего пострадал Соломенский район. При этом вражеская ракета попала в девятиэтажный многоквартирный дом, полностью уничтожив один из подъездов.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, она "зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал".

С самого утра соцсети и СМИ начали делиться щемящими кадрами мужчины и женщины - отца и матери - возле разрушенного дома. Позже стало известно, что под завалами оказался их сын.

За поисками парня начала следить вся страна. Украинцы молились, чтобы его нашли живым.

Под вечер 17 июня в сети появилась информация, будто парня, которого родители ждали целый день, достали из-под завалов разрушенного дома живым (хотя и в тяжелом состоянии). Однако уже вскоре правоохранители опровергли такую информацию.

Позже - около 20 часов - стало известно, что парень, которого так ждали родители и другие украинцы, погиб. Спасатели достали его тело из-под завалов и родители подтвердили, что это - их сын.

По словам правоохранителей, погибший юноша стал 14-й жертвой страшного ночного обстрела по многоэтажке в Соломенском районе столицы.

Согласно информации главы Киевской городской военной администрации (КГГА) Тимура Ткаченко (по состоянию на 11:51 среды, 18 июня), количество жертв в результате разрушения дома в Соломенском районе столицы в очередной раз увеличилось.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21-е тело", - уточнил он в своем Telegram.

Публикация Ткаченко (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook напомнили, что сегодня "Киев склоняет голову в скорби в память о погибших в результате российского удара в ночь на 17 июня".

"На место, где вчера родители так и не дождались своего сына живым из-под руин, сегодня люди несут цветы. Это не просто траур, это крик сердца! Это слезы каждой матери и каждого отца. Это боль, которая не заживет, шрам в душе каждого из нас", - добавили спасатели.

Публикация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)