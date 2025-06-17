В Киеве после удара РФ пропал свет в более чем тысяче домов

Фото: после ночной атаки 1148 домов остались без света (Getty Images)

После ракетного удара РФ в Киеве более тысячи домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

После ночного ракетного обстрела Киева 1148 домов остались без электроэнергии. Энергетики сразу начали работы по восстановлению сетей, как только получили разрешение от ГСЧС и полиции. В ДТЭК уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. "Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.